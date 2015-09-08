Citibank ожидает пару GBP/NZD в диапазоне 2.5388-2.5467

В своем ежедневном комментарии аналитики Citibank отмечают, что пару может толкнуть вверх разница в денежно-кредитной политике Англии и Новой Зеландии.

В четверг ожидается решение попроцентной ставке Резервного банка Новой Зеландии. В соответствии с прогнозим ставка может снизиться на 0,25 б.п. до 2,75%.

Эксперты Citibank позитивно оценивают экономические перспективы туманного альбиона и ждут повышения ставки в первом квартале 2016 года.

В банке ожидают, что пара может протестировать диапазон 2.5388-2.5467, с поддержкой 2.4031