Citi: Нефть может подешеветь до $20, и это станет концом ОПЕК

В своем вчерашнем отчете Citigroup понижает свой прогноз цены на нефть и говорит, что недавний скачок цен — просто случайность и нефть в скором времени может подешеветь до $ 20 за баррель.

Несмотря на глобальное снижение инвестиций в нефтедобычу, которые помогают нефти расти в последние недели, нефтедобыча в США все еще растет, пишет Эдвард Морзе, директор по глобальным ресурсным исследованиям в Citigroup. Бразилия и Россия добывают рекордные уровни нефти, а Саудовская Аравия, Ирак и Иран продолжают бороться за свою долю на рынке, снижая цены для Азии. На рынке сохраняется ситуация перепоставки, и резервуары для хранения нефти переполнены.



Перебои с добычей начнутся не раньше, чем в III квартале, говорит Морзе. Тем временем, нефть WTI, которая сейчас (10.36 мск) торгуется на отметке 52,27, имеет все шансы «скатиться» до отметки в 20 долларов за баррель «через некоторое время», согласно отчету. Американская «сланцевая революция» лишила ОПЕК способности и дальше управлять ценами и максимизировать собственную прибыль. «Всё выглядит так, что ОПЕК вряд ли когда-либо вернется к своему старому способу заняться бизнесом, — говорит Морзе. — Многие аналитики видели конец ОПЕК в прошлых кризисах рынка. Но сейчас всё сильно отличается от прошлых раз».

Итак, ежегодный прогноз на сырую нефть марки Brent от Citibank на 2015 год снизился вот уже во второй раз. Цены в диапазоне $ 45 – 55 нестабильны и могут вызвать «сокращение капиталовложений от нефти» и восстановление в четвертом квартале до $75. Средняя цена на 2015 год, вероятно, составит порядка 54 доллара за баррель.