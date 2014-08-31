Итоги прогноза на день 28.08.2014г.

Как и ожидалось в моем предыдущем прогнозе EUR упал против USD на 50 пунктов, NZD упал против USD и CAD на около 30 пунктов, GBP вырос против NZD на 80 пунктов, AUD против NZD на 45 пунктов. По остальным парам, рынок был как по направлению прогноза так и против. В целом можно было все сделки закрыть с прибылью.

Прогноз на ближайшие дни (01.09.2014г. – 02.09.2014г.)



Возможно некоторое усиление NZD, особенно против EUR. Как NZD так и EUR все еще сохраняют свой негативный настрой против большинства валют. AUD также не сильный как ранее, потенциальным является его спад, особенно против USD, JPY, также против GBP.



Потенциальному росту имеют хорошие шансы USD, JPY, а также GBP, CHF (сравнительно). Исходя из прогноза вероятно будут прибыльными шорты EUR/CHF, EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/CAD, а для лонгов GBP/NZD, GBP/AUD, USD/JPY и USD/CAD.





Удачных торгов.





С уважением,



IzaTrade