Результаты предыдущего прогноза. Прогноз на 3 сентября 2014 года (возможно с перспективой еще на пару дней)
Прогнозы

Результаты предыдущего прогноза. Прогноз на 3 сентября 2014 года (возможно с перспективой еще на пару дней)

2 сентября 2014, 18:01
Izzatilla Ikramov
Izzatilla Ikramov
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Итоги «прогноза на ближайшие дни  (01.09.2014г. – 02.09.2014г.)»

Хорошо отработали себя шорты AUD/USD, NZD/USD, NZD/CHF, NZD/CAD, EUR/USD, а также практически все лонги GBP/NZD,GBP/AUD, USD/JPY и USD/CAD. Для упрощения понимания и отслеживания ниже приводятся графики вышеуказанных пар (H4 timeframe) прошедших 2-х дней.

Не отработали шорты EUR/CHF и NZD/JPY.

 

Прогноз на 3 сентября 2014 года (возможно с перспективой еще на пару дней).


EUR подает признаки восстановления, возможно некоторое усиление EUR против AUD, NZD и CAD. Также для роста имеет хорошие шансы JPY.

USD остается несомненным фаворитом. Вероятно шорты AUD/USD, NZD/USD, NZD/JPY, NZD/CAD, CAD/JPY  будут прибыльными. А для лонгов USD/CHF, USD/CAD, GBP/NZD, AUD/NZD.

Отмечу, что рекомендуется входить в сделку при откатах.

Для расчета потенциальной силы/слабости используются данные крупных брокеров, в том числе платные данные. Материал представлен для информации, не несет за собой ответственность за возможные прибыли/убытки, сделанные на основе данного прогноза. Торговля на рынке форекс несет в себе большой риск.


При входе в рынок обеспечиваем соотношение профит/риск не менее 2/1 и входим в откатах.



Удачных торгов.


С уважением,

IzaTrade

 

Файлы:
AUDUSD4H.png  15 kb
EURUSD_H4.png  17 kb
GBPAUD_H4.png  15 kb
GBPNZD_H4.png  12 kb
NZDCADH4.png  17 kb
NZDCHFH4.png  18 kb
NZDUSDH4.png  14 kb
USDCAD_H4.png  12 kb
USDJPY_H4.png  16 kb
02092014-2.png  12 kb
#USD/CHF, aud/usd, usd/cad, nzd/usd, CAD/JPY, GBP/NZD, NZD/JPY, NZD/CAD, AUD/NZD.