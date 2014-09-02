Результаты предыдущего прогноза. Прогноз на 3 сентября 2014 года (возможно с перспективой еще на пару дней)

Итоги «прогноза на ближайшие дни (01.09.2014г. – 02.09.2014г.)»

Хорошо отработали себя шорты AUD/USD, NZD/USD, NZD/CHF, NZD/CAD, EUR/USD, а также практически все лонги GBP/NZD,GBP/AUD, USD/JPY и USD/CAD. Для упрощения понимания и отслеживания ниже приводятся графики вышеуказанных пар (H4 timeframe) прошедших 2-х дней.

Не отработали шорты EUR/CHF и NZD/JPY.

Прогноз на 3 сентября 2014 года (возможно с перспективой еще на пару дней).



EUR подает признаки восстановления, возможно некоторое усиление EUR против AUD, NZD и CAD. Также для роста имеет хорошие шансы JPY.

USD остается несомненным фаворитом. Вероятно шорты AUD/USD, NZD/USD, NZD/JPY, NZD/CAD, CAD/JPY будут прибыльными. А для лонгов USD/CHF, USD/CAD, GBP/NZD, AUD/NZD.



Отмечу, что рекомендуется входить в сделку при откатах.

Для расчета потенциальной силы/слабости используются данные крупных брокеров, в том числе платные данные. Материал представлен для информации, не несет за собой ответственность за возможные прибыли/убытки, сделанные на основе данного прогноза. Торговля на рынке форекс несет в себе большой риск.





При входе в рынок обеспечиваем соотношение профит/риск не менее 2/1 и входим в откатах.







Удачных торгов.





С уважением,



IzaTrade