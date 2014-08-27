Прогноз на день 28.08.2014г.

NZD и EUR все еще сохраняют свой негативный настрой против большинства валют, AUD имеет некоторую не ясность, которая заключается в том, что AUD имеет потенциальный рост против определенных валют и в то же время имеет склонность к падению. Это явление обычно спровоцирует массовую продажу. Возможно, в ближайшее время мы увидим стремительное падение AUD против всех валют. JPY восстанавливается после большой распродажи, и в скорее всего будет продолжатся рост JPY.

Предыдущий прогноз изменился не существенно. Потенциальному росту имеют хорошие шансы USD, JPY, а также GBP, CHF (сравнительно). Исходя из прогноза вероятно будут прибыльными шорты EUR/CHF, EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/CAD, а для лонгов GBP/NZD, AUD/NZD и USD/CAD.

Отмечу, что рекомендуется входить в сделку при откатах.

Мои прогнозы публикуются 2 раза в день в GMT 0 и GMT +7. Для расчета потенциальной силы/слабости используются данные крупных брокеров, в том числе платные данные. Материал представлен для информации, не несет за собой ответственность за возможные прибыли/убытки, сделанные на основе данного прогноза. Торговля на рынке форекс несет в себе большой риск.

При входе в рынок обеспечиваем соотношение профит/риск не менее 2/1 и входим в откатах. Следующее прогноз будет в 00:00 по GMT.

Удачных торгов.

С уважением,

IzaTrade