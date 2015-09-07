Идея, которая изменит рынок нефти: запуск фьючерсов в юанях

К концу года власти Китая хотят запустить фьючерсный контракт на нефть, а это может стать еще одним ударом по американскому доллару, пишет издание The Telegraph. О запуске нового нефтяного контракта, номинированного не в долларах, а в юанях, стало известно на прошлой неделе. Эксперты моментально отреагировали: по мнению большинства, это событие будет важным сигналом для мировых рынков. Оно и не удивительно, ведь китайский фьючерс станет серьезным конкурентом фьючерсу на смесь Brent, которая считается эталоном. Вот уже 27 лет цена на нефть марки Brent является ориентиром для других нефтяных смесей и до сих пор используется для оценки примерно 2/3 мировых запасов нефти. Хотя по факту поставки смеси Brent и составляют всего 1 млн баррелей в сутки, но эта смесь все равно считается самой лучшей.

Китай не намерен сидеть сложа руки и серьезно заявляет о своем желании принять активное участие в ценообразовании товара, который является основным источником энергии для страны. Именно для этих целей и было принято решение о запуске на Shanghai International Energy Exchange своего контракта в юанях.

Кстати, роль Китая в формировании сырьевых цен и так довольно высока — к примеру, объемы торговли металлами на китайских биржах иногда превышают объемы торговли на Лондонской бирже металлов. И в связи с этим есть основания полагать, что новый фьючерс тоже будет пользоваться спросом и составит серьезную конкуренцию и смеси Brent, и WTI.

Подумайте сами, ведь китайские власти действую очень грамотно, потому что они не просто запускают контракт, а готовят для его запуска серьезный фундамент. Впервые в истории Китая независимым нефтеперерабатывающим заводам разрешили импортировать нефть, а госкомпаниям фактически велели обеспечивать обороты на внутреннем рынке, где и будет торговаться контракт на нефть в юанях. Более того, к фьючерсам на нефть допустят также и иностранных инвесторов. Торговля китайскими нефтяными фьючерсами создаст первую сырьевую площадку в стране, которая открыта для иностранцев. Этот шаг можно расценить как очень смелый и правильный, который делают с расчетом на долгосрочную стратегию - постепенное увеличение открытости финансовой системы Китая.

Загадывать, когда фьючерс на Brent сдаст свои позиции и уступит место новому, пока слишком рано, должно пройти много времени, но, тем не менее, изменения, которые мы видим, без сомнений окажут влияние на рынок нефти и на мировую финансовую систему. Юань и так за последние годы совершил огромный рывок и стал одной из самый используемых в мировой торговле валютой, а расчеты за нефть в юанях придадут этой динамике еще больший импульс.