Eur-usd. 02.09.2015

Доброе утро, уважаемые трейдеры.

Сегодня, 2 сентября 2015 года, время написания прогноза 08.50 по Московскому времени. Котировка пары около 1285.

Напоминаем, для тех кто не в курсе завтра в 14,45 по Московскому времени выйдут данные по процентной ставке Еврозоны. Сегодня 15.15 - данные по США от АДП.

Итак прогноз. Вчера мы не делали прогноз, потому что система не делала четкой информации о возможных дальнейших движениях.

Сегодня мы ожидаем сценарий, похожий на вчера. Первоочередная, основная стратегия выбор момента покупки от точки 1270 к 1287 и выше. 1287 в настоящий момент ключевая линия утреннего флэта. Закрепление выше 1287 - устойчивая покупка до уровня 1320.

Альтернативный сценарий - это откат пары ниже 1264 к 1240 и восходящее движение к 1300/1330.

Успешных торгов и попутного тренда

Артем Попов, Trend news.