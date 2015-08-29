Рубль завершил неделю ростом, его вновь поддержали цены на нефть

По итогам торгов в пятницу на мировом рынке мы увидели очередной разворот нефтяных котировок благодаря улучшению настроений инвесторов, а нефть взлетела выше $50 за баррель. Вслед за нефтяными котировками подрос и рубль — курс евро был ниже 73 руб., курс доллара — ниже 66 руб. В итоге к закрытию российского валютного рынка пара EUR/RUB торговалась на отметке 72,897 (-2,02%), а USD/RUB — на уровне 65,36 (-1,16%).

Позитивное настроение уже утром пятницы помогло укрепиться рублю почти на 1,5 рубля к доллару и на 80 копеек к евро, но уже днем весь позитив улетучился, когда нефтяные котировки развернулись вниз - доллар подрос почти на 3 рубля, евро — почти на 2,8 руб. Но к вечеру мы увидели новый разворот в нефтяных котировках и нефть взлетела выше $50 за баррель.

Поводом для сильного роста стало несколько факторов: сильная статистика по ВВП США за второй квартал 2015 года (+3,7% вместо ожидаемых +3,2%), расширение монетарного стимулирования в Китае, а также просьба Венесуэлы провести внеочередную встречу ОПЕК с участием России.

На следующей неделе первичной целью движения пары USD/RUB может стать отметка 64,2, а в случае роста цен на нефть можно ждать снижения еще до уровня 62,6, прогнозируют российские аналитики.