Алексис Ципрас уходит в отставку вместе со своим правительством

Алексис Ципрас официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Греции. Он заявил об этом во время выступления на ряде телеканалов, отметив, что исчерпал мандат, выданный греческим народом в январе 2015 года. Одновременно с этим он решил распустить правительство.

Но не пугайтесь, покинуть свой пост Ципраса вынуждают официальные процедуры — он намерен участвовать в выборах и делает первые шаги для подготовки к этому. В целом, как пишут греческие СМИ, лидер правительства Греции хочет использовать этот шаг, чтобы избавиться от инакомыслящих людей в правительстве и вернуться к власти с более управляемой коалицией.



"Теперь греческие люди должны сказать свое слово, - сказал Ципрас. - Ваши голоса покажут, кто может вести Грецию на трудном, но перспективном пути вперед. Теперь вы должны решать, достойны ли мы вашего дальнейшего доверия". Один из правительственных чиновников сказал, что голосование может быть проведено уже 20 сентября.