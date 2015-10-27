Греция вновь в центре внимания: кредиторы отказываются давать обещанные деньги

Кажется, нас ждет новый акт греческой трагикомедии. И в этот раз поводом будут не разговоры об объемах выделяемых кредитов, а о том, что кредиторы попросту не дают властям Греции своих денег.

Пять лет назад, когда подписали документы о первой программе спасения Греции, все казалось таким реальным: правительство проводит реформы, а кредиторы в ответ на это предоставляют миллиарды евро. Потом была вторая и третья программы помощи, совсем недавно был и референдум, который по сути ничего не решил (греки проголосовали против условий кредиторов, но власти в итоге согласились провести жесткие реформы).

В 2010 и 2012 году Греция уже получила 240 млрд евро помощи, третья программа рассчитана на три года и объем кредитов составляет 86 млрд евро.

Но забыть о греческих проблемах на ближайшие три года не получилось — Греция вновь возвращается в новостные ленты. По информации Suddeutsche Zeitung, кредиторы не хотят выделять очередной транш в 2 млрд евро. И причина в том, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас не осуществил реформы по графику. Правительству удалось выполнить только треть обещанных проектов. Запланированные выплаты, скорее всего, будут осуществлены лишь в ноябре, передает Deutsche Welle.

Кстати, на прошлой неделе в Афинах были переговоры правительства и еврокредиторов, но они не принесли никаких результатов. С другой стороны, если новые кредитные деньги будут тратиться в основном на оплату старых долгов, то греческая история и вправду может стать бесконечной, считают экономисты.

В идеале, конечно, греческий долг нужно было «стричь», иначе просто нет никакого смысла гонять деньги туда-сюда по европейским кредиторам. По подсчетам Deutsche Bank, задолженности Греции к концу года должна была снизиться до 200 млрд евро, но это только в том случае, если сократить номинальный объем долга перед кредиторами (та самая «стрижка долга»). Иначе долг Греции составит 340 млрд евро к концу года, а это примерно 200% от ВВП, что гораздо выше нормы Маастрихтского соглашения.

Впрочем, европейские издания сообщают, что Алексис Ципрас все-таки намерен удовлетворить требования кредиторов, чтобы до конца года получить все обещанные средства на рекапитализацию проблемных банков. И уже потом можно будет начать готовить почву для переговоров об облегчении долгового бремени.



Греческий фондовый индекс сегодня упал уже более чем на 1% к середине дня.

