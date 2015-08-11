Всемирный банк: снятие санкций с Ирана уронит котировки нефти на $10

Если случится полное и окончательное снятие санкций с Ирана, которые связаны с ядерной программой, то это, несомненно, очень сильно повлияет на мировой рынок нефти. Скорее всего, цены на нефть упадут еще на $10 за баррель в следующем году, считают эксперты Всемирного банка.

«Полное возвращение Ирана на мировой рынок в конечном счете добавит примерно миллион баррелей нефти в день и снизит цены на 10 долларов за баррель в следующем году», — сказано в обзоре банка. Когда будет ратифицировано соглашение, заключенное 14 июля, санкции со стороны США и ЕС в отношении страны будут сняты, а Иран взамен должен будет замедлить ядерную программу. Те многомесячные переговоры завершились принятием совместного плана действий, при выполнении которого с Ирана снимут все введенные ранее экономические и финансовые санкции.

«Точно так же, как и ужесточение санкций в 2012 году привело к резкому снижению экспорта иранской нефти и двум годам отрицательной динамики, снятие санкций ускорит экспорт и оживит экономику», — говорит главный экономист по Ближнему Востоку и Северной Африке Всемирного банка Шанта Девараяна.

С апреля этого года наблюдается повышенный интерес к инвестициям в Иран со стороны международных компаний, особенно - в нефтегазовом секторе. Возможно, тенденция ускорится после снятия санкций, а компании получат столь необходимый капитал и смогут постепенно обновить свои технологии. Кроме того, эксперты Всемирного банка прогнозируют, что рост ВВП страны в следующем году достигнет 5% (в этом году ожидают 3%).