На что обратить внимание в пятничном отчете о занятости в США?

Первое за девять лет увеличение процентной ставки американским центробанком может произойти уже в следующем месяце, и Федеральная резервная система подчеркивает, что их решение будет зависеть от состояния рынка труда. Это значит, что ближайшие доклады по занятости - один из них выйдет как раз сегодня — очень важные для рынка. «Если бы меня спросили, по шкале от одного до десяти, насколько важны данные о трудоустройстве, я бы ответила, что на все 10, - говорит Кэтлин Бостхансик, экономист из Oxford Economics USA Inc. в Нью-Йорке. - Следующие два — вообще на десять с двумя плюсами». Вот то, что экономисты ждут увидеть в свежих отчетах.

Работодатели, по прогнозам аналитиков, добавили 225 тыс. рабочих мест в июле, тогда как в прошлом месяце было увеличение на 223 тыс. В этом году показатель в среднем составил 208 тыс. Хотя эти цифры меньше, чем в прошлом году, когда мы увидели впечатляющие темпы роста рынка труда (прибавилось 260 тыс. рабочих мест), но сейчас этого будет достаточно, чтобы поддержать вялый рынок труда. А для ФРС это будет свидетельством продолжения общей тенденции.

"Рынок еще больше поверит в вероятность повышения ставки в сентябре, если мы получим цифры 200 тыс. и больше, - говорит Бостхансик. - Если данные покажут ниже 200 тыс., то мы увидим обратную реакцию: начнутся дискуссии о том, что повышение перенесут на декабрь или даже на следующий год".

Темпы роста заработной платы еще важнее, чем дискуссия вокруг сроков повышения ставок, считает Майкл Гапен, главный экономист в Barclays Plc. Средняя почасовая оплата, как ожидается, поднялась на 0,2% в июле по сравнению с показателем июня. В годовом выражении рост зарплаты ожидается на 2,3%. Эти данные будут во внимании инвесторов после того, как на прошлой неделе рынок увидел мрачные данные индекса стоимости рабочей силы. «У нас есть много доказательств за последние годы, что рост числа рабочих мест, как правило, продолжает улучшаться, - говорит Гапен. - И это может говорить о том, что рынок труда приведет к некоторой инфляции заработной платы и общей инфляции цен".

Другим важным сигналом сегодня будет любое изменение в уровне безработицы, который, по прогнозам, останется на уровне 5,3% в июле. Чем ниже будет показатель, тем больше уверенности это придаст ФРС — они хотят видеть показатель на уровне 5-5,2%.

Дождемся отчетов и посмотрим, насколько оправдаются ожидания экспертов и как отреагируют мировые рынки.