Банк Японии сохранил прежний курс денежно-кредитной политики

Сегодня утром завершилось заседание Банка Японии, по итогам которого регулятор решил сохранить курс монетарной политики. В заявлении центробанка говорится, что ориентир увеличения денежной базы на 80 трлн иен ($640 млрд) в год сохранится. Руководство банка планирует, что в апреле-сентябре следующего года инфляция в стране достигнет целевых 2%, однако только один из 23 экспертов Bloomberg верит, что такое возможно. Другие аналитики говорят, что Банку Японии нужно увеличить стимулирование экономики, чтобы добиться ускорения инфляции.

Отрицательно могут отразиться на темпах роста потребительских цен ослабление экономики Японии, высокие запасы товаров на складах и замедление роста в Китае. "Если инфляция не усилится, центробанку будет сложно достигнуть целевого показателя в заявленное время", - считает экономист из Daiwa Securities Майко Ногучи. По оценкам института, ВВП Японии в апреле-июне 2015 года упал на 3,3% в годовом выражении.

Глава японского центробанка Харухико Курода месяц назад заявил, что ослабление экономики страны во втором квартале было временным, а потому прогноз ускорения инфляции до 2% в апреле-сентябре следующего года сохраняется.



На фоне этой новости пара USD/JPY торгуется с незначительным увеличением - на уровне 124,80 (+0,05%) к 9:19 мск.

