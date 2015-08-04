Фьючерсы на золото упали на азиатских торгах до $1080,3 за унцию

Во время азиатских торгов во вторник утром фьючерсы на золото с поставкой в декабре подешевели до отметки $1080,30 за тройскую унцию. К 8:33 мск они торговались на уровне $1083,30 за унцию, падение на этот момент составляло 0,56%. Скорее всего, золото поддержат на уровне $1079,20, а сопротивление оно найдет на $1103 за унцию.

В то же время фьючерсы на серебро с поставкой в сентябре упали на 0,59%, достигнув отметки $14,43 за тройскую унцию. Фьючерс на медь с поставкой в сентябре падает на 0,2%, дойдя до уровня $2,341 за фунт.

Золото сегодня продолжает падать из-за укрепления доллара. Американскую валюту поддерживают ожидания пятничной статистики по рынку труда США. Аналитики ждут сохранения уровня безработицы в июле на отметке 5,3% и увеличения числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 225 тыс. Сильные отчеты помогут укрепить ожидания в скором повышении базовой ставки ФРС.

"Доллар находится в восходящем тренде, что оказывает давление на стоимость сырьевых металлов", — говорит стратег Mitsubishi Corp. Джонатан Батлер. А вот аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что стоимость драгоценного металла может опуститься ниже отметки в $1000 за унцию уже после повышения ставки ФРС.