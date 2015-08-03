Греческая биржа открылась сегодня падением на 23%

В начале торгов на бирже в Афинах акции крупнейших греческих банков Piraeus Bank и National Bank of Greece моментально упали на 30%. Греческий фондовый рынок не работал в течение пяти недель, и сегодня открылся резким падением. Фондовый индекс ASE в течение нескольких минут рухнул на рекордные 23%. К 11:30 мск падение индекса было на уровне 20,27%.

Афинская биржа прекратила торги 29 июня, тогда же, когда закрылись банки в стране. Обострение долгового кризиса заставило правительство пойти на такие меры, чтобы обеспечить максимально возможную стабильность. Банки вернулись к работе 20 июля, однако с открытием биржи тогда решили повременить.

Официально с 3 августа вновь запустились торги на греческой бирже, но с рядом определенных жестких ограничений. Например, греческие трейдеры могут купить акции, облигации и другие финансовые инструменты лишь за счет новых поступлений — они могут перевести деньги из-за рубежа, получить взносы от клиентов, продать акции или снять деньги с инвестсчетов в брокерских компаниях Греции. Об этих изменениях сегодня сообщило Министерство финансов страны. Однако, эти ограничения не касаются иностранных инвесторов, которые работали на греческом рынке до приостановки торгов.



