Китай пытается спасти рынок от своей провальной политики

Китайский фондовый рынок сейчас плавится прямо на глазах. Главный индекс Shanghai Composite упал примерно на 30% и пик пришелся на 12 июня, тогда китайское правительство сильно перепугалось и очень быстро стало прилагать все усилия, чтобы остановить падение рынка. Две самые большие меры — это покупка акций и остановка новых IPO. В теории оба эти шага звучат великолепно: покупка акций должна сдержать цены от дальнейшего падения, а предупреждение новых IPO компаний предполагает сохранение денег инвесторов в акциях, которые уже есть на рынке.

К несчастью, эти методы уже были проверены и они не сработали в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве. Вспомните 1929 год, так называемый "черный четверг" - рынок США резко упал, а крупные банкиры решили объединиться и влить много денег в рынок и начать покупать акции, чтобы остановить панику. Надолго этого не хватило — уже в следующий понедельник и вторник рынок рухнул, что вызвало страшный период медвежьего тренда, который продолжался несколько лет. Мы видели нечто подобное и в Китае. В понедельник китайские акции скользнули вниз на 8,5%, это было худшее движение с 2007 года. В целом китайские акции по-прежнему идут вниз - в июле упали на 15%, несмотря на все усилия правительства. В пятницу, кстати, китайский фондовый индекс вновь упал — на 1,13%. "Попытки стабилизировать рынок на самом деле не работают", - считает Ричард Силла, профессор финансов и истории рынков в Stern School of Business Нью-Йоркского университета бизнеса.

"Китай научился чему-то на наших ошибках, но он будет делать свои собственные", - говорит Джефф Хирш, глава Stock Trader's Almanac. Возможно, Федеральная резервная система США была более эффективной. Политики по всему миру давали кредиты ФРС, которая закачивала большие объемы ликвидности обратно в рынки после кризиса 2008 года. Тогда это вызвало бычий рынок, начавшийся в марте 2009 года и который все еще продолжается. Центральный банк Китая сократил процентные ставки, хотя он еще далек от того, чтобы пойти на количественные меры смягчения по примеру ФРС.

Но есть большая проблема. Когда на рынке большое вмешательство — будь то банкиры в 1929 году или правительство Китая сейчас - это сродни вою сирен нескольких пожарных машин, едущих к огню. Это пугает людей (в нашем случае - инвесторов): когда выясняется, что происходит, они, как правило, хотят побыстрее уйти.

"Заявления высокопоставленных должностных лиц практически всегда вводят в заблуждение, когда они предназначены для укрепления падающего рынка", - говорит Джеральд Лоэб, известный трейдер на Уолл-стрит в начале 20-го века и автор книги "Битва за инвестиционное выживание", бестселлера во время Великой депрессии.

Китай, конечно, что-то делает. Падение фондового рынка стало больше политическим кризисом, чем экономическим, и происходит это все именно в то время, когда лидер Си Цзиньпин пытается выработать новый пятилетний план для страны. Винить их за то, что они вмешались, не стоит - если бы политики действительно знали, как обернуть рынки к идеальному состоянию, большинство стран бы уже сделало это.