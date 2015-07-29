На что нужно обратить внимание по итогам заседания ФРС?

Сегодня вечером продолжится заседание ФРС и поэтому рынок находится в ожидании новых намеков на то, когда регулятор начнет повышать ставки. Однако, на этот раз по итогам заседания пресс-конференции не будет, поэтому участники рынка внимательно будут изучать текст заявления. На что в первую очередь нужно обратить внимание?

Буквально недавно Федеральная резервная система перестала давать рынку прямые подсказки насчет будущего роста процентных ставок, перейдя на новую схему прогнозов: чем позитивнее прогноз регулятора, тем выше вероятность повышения ставок. Именно поэтому эксперты советуют уделить внимание изменениям в тексте заявления.

Во время своего выступления в середине июля Джанет Йеллен четко сказала, что регулятору нужно повысить ставку до конца года, хотя и оговорилась, как обычно, что это будет возможно, только если в экономике США не произойдет каких-то негативных изменений, а в мире не случится какое-нибудь неблагоприятное событие. Греческую историю, кажется, пока удалось локализовать, а китайский рынок сильно не повлиял на мировую экономику. Поэтому, если в тексте заявления ФРС пропадут слова о непредвиденных событиях, рынок может воспринять это как уверенность в том, что американская экономика выстоит и ставки можно повышать.

Но есть и другой момент — это макроэкономическая статистика из США. Многие эксперты уверены, что регулятор повысит ставки уже в сентябре, но до этого времени будет опубликовано много важной статистики, а значит, мнение Федрезерва может неожиданно измениться. Основные «катализаторы» - это отчеты по рынку труда, по динамике заработной платы, а также данные по потребительской активности и по инфляции. Кроме того, уже завтра обнародуют предварительные данные по росту ВВП за II квартал и пересмотренные данные за I квартал.

Итак, что же может измениться? В первую очередь, в сегодняшнем тексте заявления нужно обратить внимание на оценку экономики со стороны регулятора. В прошлый раз Комитет по операциям на открытом рынке говорил, что экономический рост устойчивый, а ситуация на рынке труда улучшается. Изменятся ли эти оценки? Уделите внимание и на оценку инфляции, потому что сейчас идет сильное падение цен на сырье, а это обычно создает определенный дефляционный эффект.

И, наконец, внимательно нужно изучить второй параграф заявления — там, где ФРС дает экономический прогноз. Прежде регулятор называл экономический рост "почти сбалансированным", и если формулировка изменится на "сбалансированный", это позитивный сигнал для рынка.

Вспомните, как на этой неделе на рынок просочилась якобы секретная информация — ФРС по ошибке опубликовала на своем сайте конфиденциальные экономические прогнозы, которые были подготовлены экспертами к июньскому заседанию. Там говорилось, что средний прогноз процентной ставки на конец текущего года составляет всего 0,35%. В настоящий момент ФРС держит ставку в целевом диапазоне от нуля до 0,25%. Как правило, подобные технические прогнозы хранятся в секрете в течение пяти лет после заседания, к которому они готовились. Регулятор уже сообщил, что дело передали на рассмотрение в управление генерального инспектора ЦБ.