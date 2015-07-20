В понедельник доллар окреп, австралиец на многолетнем минимуме

Сегодня во время азиатской сессии индекс доллара США доходил до трехмесячного максимума. Потребительские цены в США выросли в июне (пятый месяц подряд), а объем строительства нового жилья и количество разрешений на строительство находится на восьмилетнем максимуме. Все это, вкупе с бодрой риторикой Джанет Йеллен на прошлой неделе, подогревает интерес инвестора к доллару и их надежду на скорое повышение процентной ставки ФРС.

Однако сейчас, во время европейской сессии, американец снова немного снизился к евро. К 11.45 EURUSD находится на уровне 1,0850. Это частично связано с тем, что греческие банки сегодня возобновили работу. Вся Европа надеется на оптимистичное разрешение спорных вопросов, поэтому растет и единая валюта, и фондовые индексы Европы.

USDJPY взлетела до 124,28 (+0,18%), до максимума с 9 июня.

Драматические события происходят с осси: австралиец упал до 6,5-летнего минимума: к 11.46 мск AUDUSD находится на отметке 0,7382. Валюта зеленого континента упала под давлением обвала золота и других сырьевых товаров. Дело в том, что австралиец, как классическая сырьевая валюта, напрямую зависит от цен на металлы и золото.

Против рубля доллар слегка снизился с начала сегодняшней сессии: сказалась стабилизация нефтяных цен. USDRUB к 11.49 находится на уровне 56,867.