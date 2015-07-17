Дайджест 13-17 июля: Главное, от китайской экономической угрозы до иранской нефти и заявлений Марио Драги

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Тревожные звоночки из Поднебесной: чем грозит мировой экономике недавний коллапс фондового рынка Китая и насколько правдивы свежие данные по ВВП?
- Новая Газета: Китайское предупреждение. Ситуация в экономике Поднебесной может стать опаснейшей глобальной проблемой
- Вести Экономика: Фактор Поднебесной затмит греческие события
- MQL5 Blogs: Китайская статистика за II квартал: 5 выводов
- Вести Экономика: Статистика Китая: правда или вымысел
- Euronews: Китай: рост есть, но акции все равно падают
- BBC Russian: Чем для России опасно замедление экономики Китая?
- Forbes: «Скорее корректировка, чем коллапс»: как кризис в Китае бьет по российскому бизнесу
- Вести Экономика: Рынок фьючерсов - новая головная боль Китая
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- Вести Экономика: Новак: о газе, нефти, ЕС, Украине, Саудовской Аравии
- MQL5 Blogs: Заявления Марио Драги, которые оживили мировые рынки
- Коммерсант: "У газа светлое будущее". Глава Total Патрик Пуянне о санкциях, "Ямал СПГ" и Иране
- РБК: Компании и регионы выстроились в очередь за деньгами пенсионеров
- Коммерсант: Тарифам и ценам дадут единого регулятора. ФСТ станет частью ФАС
- Российская Газета: Управлять по-новому. Владимир Путин поддержал ликвидацию минкрыма и слияние ФАС с ФСТ
- Коммерсант: Антикризисный план читают с начала. В Белом доме вновь обсуждается "банк плохих долгов" на базе АСВ
- РБК: Минфин впервые разместил инфляционные облигации на 75 млрд руб.
- Новая Газета: Персидский долив: о влиянии итогов Вены на рынок нефти, китайском факторе и новых рисках для экономики России
- BBC Russian: Насколько реальны амбиции БРИКС?
Новости валютного, сырьевого и фондового рынков: прогнозы, аналитика
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 17 июля
- Вести Экономика: Греция отправила евро к паритету с долларом?
- Deutsche Welle: Евро упадет, но из-за Америки, а не из-за Греции
- Вести Экономика: Индекс Биг-Мака: рубль недооценен на 61%
- Вести Экономика: Британский фунт - главный бенефициар проблем евро
- Вести Экономика: Сильный франк ударил по доходам Swatch
- Euronews: ОПЕК надеется на увеличение спроса на нефть
- BBC Russian: Минэнерго: РФ не ожидает скачка цен на нефть на новостях из Ирана
- BBC Russian: Будет ли падать цена на нефть: три варианта
- Вести Экономика: Первый нефтяной аукцион Мексики за 77 лет провалился
- Вести Экономика: Citi: забудьте про Иран, нефть останется на месте
- Российская Газета: Глава Минэнерго РФ: США влияют на цену нефти сильнее, чем Иран
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Коммерсант: Малый и средний бизнес расширяет границы. Правительство разрешило предприятиям зарабатывать больше
- Коммерсант: ВТБ спустит деньги в воду. Банк поможет проблемным активам "РусГидро"
- РБК: ЦБ отозвал лицензию у Геленджик-банка
- РБК: Проект «Суммы» в Роттердаме погубило отсутствие интереса нефтяников
- Reuters: АНАЛИЗ-Газпром переходит границы в Европе, подминая рынок
- Forbes: Роснефть и газ: Игорь Сечин создает конкурента «Газпрому»
- Reuters: ЭКСКЛЮЗИВ-РФ думает о поставках сжиженного газа через Крым в Сирию - источники
- РБК: Почему российским стартапам не надо в Силиконовую долину
- Вести Экономика: Американские стартапы собрали $19,2 млрд за 3 месяца
- Вести Экономика: Почему Xiaomi не торопится выходить на рынок США?
- Deutsche Welle: Porsche инвестирует более 1,1 миллиарда евро в развитие компании
- Euronews: Uber оштрафовали – теперь в США
- Deutsche Welle: Великобритания расследует отмывание российских денег в Deutsche Bank
- Вести Экономика: Акции Google рванули вверх на фоне удачного отчета
- Forbes: Прервать «Династию»: как закрытие фонда отразится на финансировании науки
Главное в мире
- Deutsche Welle: Рада приняла необходимые для международных кредитов законы
- Euronews: Банки Греции снова откроются 20 июля
- Вести Экономика: Могут ли нефть и газ спасти Грецию?
- MQL5 Blogs: Почему МВФ вдруг передумал помогать Греции?
- Euronews: Тяжелые времена для Ципраса только начинаются
- Deutsche Welle: Комментарий: Grexit все еще возможен
- Вести Экономика: Испания: экономическая сказка и суровая реальность
- MQL5 Blogs: Июльская конференция ЕЦБ: 5 важных моментов
- MQL5 Blogs: Самое главное из выступления Джанет Йеллен 15 июля
- BBC Russian: Пресса Британии: что хорошо и что плохо в сделке с Ираном
- РБК: Скрытая угроза: чем опасно ядерное соглашение с Ираном
- BBC Russian: "Пятый этаж": Израиль видит в сделке по Ирану ошибку
- Euronews: Куба готовится к туристическому буму