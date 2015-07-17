Дайджест 13-17 июля: Главное, от китайской экономической угрозы до иранской нефти и заявлений Марио Драги
Аналитика и прогнозы

Дайджест 13-17 июля: Главное, от китайской экономической угрозы до иранской нефти и заявлений Марио Драги

17 июля 2015, 10:45
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Тревожные звоночки из Поднебесной: чем грозит мировой экономике недавний коллапс фондового рынка Китая и насколько правдивы свежие данные по ВВП?

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