Китайская статистика за II квартал: 5 выводов

Экономические сводки из Китая за последние недели привнесли много эмоций в заголовки мировой прессы. И вот, после всех потрясений, сегодня Поднебесная внезапно сообщает о том, что темпы роста ее экономики оказались лучше, чем прогнозировалось. ВВП вырос на 7%, хотя аналитики предсказывали 6,9%.

В то же время, если присмотреться к остальной статистике из Китая за последнее время, то можно невооруженным глазом заметить вялость экономики в стране, на которую весь мир в последнее десятилетие полагался как на двигатель роста.

Представляем вам 5 главных выводов, которые можно сделать из сегодняшних китайских данных.

Усилия по стабилизации экономики, кажется, начинают действовать

Правительство очень сильно вмешалось в экономические процессы, чтобы получить рост. Широкий спектр мер — от усиления расходов на инфраструктуру до налоговых льгот до сокращения процентных ставок — оценивается аналитиками как тяжелый труд, который, судя по всему, улучшает экономическую картину.

Растет сектор недвижимости

Продажи недвижимости более года до сих пор находились под давлением, но сейчас они наконец пошли в рост. Продажи жилья выросли на 12,9% в стоимостном выражении в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2014 года. Тем не менее, страхи перед обвалом рынка недвижимости, подобным ситуации в прошлом году, тормозят инвесторов и девелоперов во многих областях страны. Люди осторожно подходят к покупке земли и началу новых проектов.

Волатильность фондового рынка, вероятно, привела к росту статистических цифр

Это может прозвучать парадоксально, но без бешеной волатильности и обвала фондового рынка рост, скорее всего, был бы слабее. В первом квартале финансовые услуги в стране выросли примерно на 1,3%. За второй квартал этот показатель пока недоступен, но экономисты говорят, что объемы торгов на рынках выросли вчетверо (за счет обширных распродаж). Теперь паника на рынке утихла, и правительство вынуждено искать другие источники экономической активности.

Общая картина остается не такой яркой

Одновременно с ростом ВВП, траектория движения в ключевых областях экономики по-прежнему остается нисходящей. Розничные продажи и инвестиции в заводы, здания и другие основные средства замедлились за первые два квартала. Промпроизводство растет самыми медленными темпами за всю историю наблюдения. Вялость экономики усиливает дефляционное давление. Скорее всего, чтобы поддержать рост, понадобятся новые сокращения процентной ставки и другие действия по смягчению монетарной политики.

7% могут быть фальшивыми 7%

Объявленная цифра соответствует цели роста, поставленной на год правительством. Учитывая, что большинство экономических показателей в течение минувшего квартала показывали ослабление, экономисты подвергают сомнению достоверность статистики — ведь она получена от китайских госслужб. Однако Пекин утверждает, что «данные объективно описывают ситуацию».