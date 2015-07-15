Июльская конференция ЕЦБ: 5 важных моментов

С момента последнего заседания ЕЦБ по монетарной политике прошли долгие шесть недель. С тех пор долговой кризис в Греции достиг своего апогея. 5 июля прошел референдум, на котором греки отвергли условия, предложенные кредиторами. И только когда, казалось бы, перспектива Греции остаться в еврозоне растаяла окончательно, Афинам наконец удалось в процессе 11-часовых переговоров предварительно договориться с кредиторами о новом финансировании.

ЕЦБ сыграл одну из центральных ролей в этих событиях. В частности, 28 июня было принято решение заморозить экстренное кредитование греческих банков. Это сделало невозможной компенсацию стремительного утекания денег со счетов. Греческое правительство вынуждено было ввести контроль за движением капитала, закрыв все коммерческие банки страны и установив ограничение на снятие наличности в размере 60 евро в день.

После завтрашней встречи руководства ЕЦБ Марио Драги проведет пресс-конференцию. Безусловно, доминирующей темой на ней будет Греция и несколько приближающихся ключевых дат. Вот пять фокусных точек, на которые стоит обратить внимание во время общения главы ЕЦБ с журналистами.

Чрезвычайные кредиты ( ELA)

С тех пор, как греческий госдолг стал неприемлемым для получения стандартных кредитов ЕЦБ, греческие банки полагаются в основном на программе чрезвычайной поддержки ликвидности (ELA), которая запускается через греческий центробанк и имеет более гибкие условия залога.

Вернет ли ЕЦБ программу помощи, будет во многом зависеть от греческого парламента, который сегодня должен проголосовать по пакету экономических реформ и мерам жесткой экономики. Если программа будет одобрена и европейские правительства найдут миллиарды евро для краткосрочного финансирования Афин (чтобы заплатить срочные долги для ЕЦБ и МВФ), то потолок ELA может быть поднят еще раз.

20 июля

Это ключевая дата, когда Греция должна погасить 3,5 млрд евро по своим облигациям, которые держит ЕЦБ, плюс проценты. Если Афины войдут в состояние технического дефолта еще и по ним, то ЕЦБ вынужден будет дополнительно ограничить ELA и тем самым ввергнуть Грецию в хаос. Пока денег у Греции нет, но сегодня один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, имя которого не разглашается, предложил план экстренного предоставления Афинам денег. Планируется использовать существующий в масштабах ЕС фонд спасения.

ЕЦБ и политика

Решение заморозить ELA усилило необходимость в заключении сделки между Афинами и их международными кредиторами. Но в академических кругах поднимается ропот: по версии многих, ЕЦБ вышел за границы своей компетенции, войдя в политическую борьбу. Возможно, господину Драги придется защитить ЕЦБ как институт, действующий на основе жесткого свода правил и подчеркнуть, что регулятор долго и в значительной мере поддерживал греческие банки.

Денежно-кредитная политика

Официальные лица ЕЦБ ясно дают понять, что если греческая ситуация будет угрожать дальнейшим распадом еврозоны, регулятор готов ответить либо уже существующими мерами, либо разработать новые. Пока опасности нет: доходность итальянских и испанских облигаций по-прежнему низкая, а спрос на кредиты со стороны частного сектора увеличивается. Тем не менее, господин Драги, вероятно, подчеркнет готовность ЕЦБ сделать все, что необходимо. Программа QE при необходимости будет продолжена и на более долгий срок, чем ранее заявленный (до сентября 2016 года).

Экономический обзор

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что еврозона продолжает восстанавливаться во втором квартале, хотя и довольно скромными темпами. Риск дефляции снизился, но годовая инфляция в 0,2% остается на порядок меньше целевого уровня ЕЦБ в 2%. Всё это указывает на то, что политика «легких денег» от ЕЦБ продолжится в обозримом будущем.