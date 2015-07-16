Самое главное из выступления Джанет Йеллен 15 июля

Глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен по-прежнему олицетворяет пример лучшего руководителя центробанка. Она готовит рынок к возможному старту подъема процентных ставок. Вчера Йеллен выступила на заседании комитета по финансовым операциям Палаты представителей, где заявила, что уместным будет поднять ставки в этом году - пока на рынке труда продолжается хорошая динамика.

Многие экономисты и стратеги Уолл-стрит ожидают, что ФРС объявит о повышении ставок на своем заседании в сентябре. Йеллен в подготовленных заранее комментариях перед выступлением специально не говорила о том, что ставки будут расти в сентябре. Но она достаточно прозрачно намекнула, что ставки пойдут вверх “скорее раньше, чем позже”.

Йеллен вновь отрицает слабость в экономике в первом квартале, ссылаясь на "временные" факторы. Она также признала, что проблемы в Греции и Китае могут навредить экономике США, назвав ситуацию в Греции "трудной" и сказала, что Китай "продолжает бороться с проблемами, связанными с высоким уровнем задолженности, слабым рынком недвижимости и волатильным фондовым рынком". Однако Джанет Йеллен предположила, что некоторый мрак и ужасы о Европе и Азии могут быть преувеличены.

"Экономический рост за рубежом также может подобраться быстрее, чем мы в целом ожидаем, и это обеспечит дополнительную поддержку экономической активности США", - сказала она, также добавив, что низкие цены на нефть в конечном счете должны поднять потребительские расходы. Пока этого не произошло, что заставляет немного беспокоиться — во вторник правительство сообщило о падении в розничных продажах в июне.

Йеллен, кажется, искренне верит, что экономика США находится в правильном русле. Она подтвердила, что ФРС считает, что уровень безработицы продолжит снижаться постепенно в течение года. И это один из ключей для повышения процентных ставок.

Пока ФРС надеется увидеть, как инфляция потихоньку подбирается к целевым 2%, чтобы доказать, что экономика на самом деле идет на поправку.

Во время ответов на вопросы Йеллен сказала, что ФРС, вероятно, будет поднимать ставки постепенно и что первое повышение не будет резким. Таким образом, есть некоторые опасения по поводу того, сможет ли ФРС повысить ставки таким образом, чтобы не привести к дестабилизации инвесторов.

Также Йеллен говорила, что ужесточение контроля над ФРС со стороны Конгресса может навредить независимости регулятора и воообще причинить ущерб экономике. По ее словам, попытки «дальнейшего повышения прозрачности» могут помешать ФРС проводить политику «в долгосрочных интересах американских граждан и компаний».