Почему МВФ вдруг передумал помогать Греции?

Пока министр финансов США Джек Лью летит в Европу, чтобы побудить политиков поддержать план по спасению Греции, появились опасения, что Международный валютный фонд сойдет с рельсов третьего по счету греческого спасательного «поезда». Лью, как ожидается, посетит Франкфурт, Берлин и Париж в течение ближайших двух дней, чтобы провести переговоры с высокопоставленными должностными лицами, в том числе с главой Европейского центрального банка Марио Драги и министрами финансов Франции и Германии. Его поездка играет важную роль в греческом кризисе, когда сам парламент страны еще должен высказаться о том, принимает страна новый план реформ или нет.

Похоже, МВФ решил запутать и без того напряженные отношения между Грецией и кредиторами, которые только что согласились начать переговоры на 86 млрд евро финансовой помощи, потому что облегчение греческого долгового бремени имеет важное значение.

По подсчетам МВФ, о которых впервые сообщило Reuters, Греции по-прежнему необходимы гораздо большие изменения, чем просто облегчение бремени задолженности, которое готовятся рассмотреть правительства европейских стран. По данным агентства, европейские страны должны предоставить Греции 30-летний льготный период на обслуживание всех своих европейских долгов, в том числе новых кредитов, а также значительно увеличить сроки погашения. В противном случае Европа начнет "глубокие авансовых стрижки" имеющихся кредитов.

Это не первый раз, когда МВФ призывает облегчить долги Греции — хоть это и звучит несколько иронически, учитывая, что Греция пропустила платеж на 1,6 млрд евро в Фонд в прошлом месяце и еще на 456 млн евро ранее на этой неделе. Удивил, конечно, и выбор момента, когда МВФ решил высказать свое мнение - в день, когда греческий парламент уже должен принимать решение о реформах. По мнению аналитиков, защита МВФ в настоящее время может все только испортить.

Кроме того, Международный валютный фонд уже дал понять, что он может отказаться давать 16,4 млрд евро собственных средств для третьей программы спасения, если долги Греции не урежут. Именно такое заявление опубликовало издание The Financial Times в среду. "Это очень интересно, что МВФ взвесил всё перед этим голосованием, - говорит Адам Майерс, руководитель европейских исследований в FX Research. - Когда один из кредиторов, от которого ждут 25% вложений для общего спасения, говорит, что нужно бы увеличить сроки погашения, это говорит о том, что план, который был согласован, неработоспособен». Майерс считает, что какое-нибудь решение по «облегчению долгового бремени» могут принять в ближайшие пару недель, потому что иначе стороны попросту вернутся к этому вопросу вновь через несколько месяцев.

В преддверии встречи Джека Лью с министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле, известным критиком Греции, один аналитик сказал, что сделка еще может распутаться без облегчения долгового бремени. "Если Германия хочет видеть МВФ на борту, похоже, у тройки будет гораздо больше оснований облегчить бремя задолженности, либо придется рискнуть и увидеть, как соглашение с Грецией разваливается", - говорит Джаспер Лоулер, рыночный аналитик из CMC Markets.

Напомним, сегодня греческое правительство должно высказать свое мнение по плану реформ, чтобы получить помощь и выйти из кризиса. Как и следовало ожидать, сторонники жесткой линии в партии Syriza противостоят большинству мер, и, как ожидается, это вынудит Ципраса провести перестановки в кабинете министров в ближайшие несколько дней.

В телевизионном интервью во вторник премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал, что сделка на 86 млрд евро с кредиторами в выходные была необходима, чтобы избежать выхода из еврозоны, и что он не имел больше никакой альтернативы. Он также сказал, однако, что сам не "верит в сделку". Это, скорее всего, вновь заставит беспокоиться европейских кредиторов, которые уже и сами с подозрением смотрят на то, что Греция будет придерживаться нового соглашения по спасению.