Заявления Марио Драги, которые оживили мировые рынки

Отцы-основатели Европейского проекта всегда хотели иметь «сближающий» союз. Марио Драги сказал, что ближайшая цель должна быть одна, хоть она и не очень совершенна. Попытка идти вперед после политических конфликтов едва не закончилась разрывом еврозоны с Грецией, поэтому глава Европейского центрального банка просит углубить региональное сотрудничество. Но беда в том, что появляющиеся новые приступы смятения не поощряют страны двигаться по этому пути.

Драги и чиновники Евросоюза хотят преодолеть противоречия 19 суверенных стран, использующих одну валюту, и превратить их в блок, который бы исключил текущие долговые кризисы. Марио Драги цитировал слова четырех других «президентов» ЕС, которые говорили, что нации должны двигаться в сторону финансового и политического союза.

"Этот союз является несовершенным, хрупким, уязвимым и не приносит ту пользу, которую мог бы, если бы был идеальным", - заявил журналистам Драги. Перед этим ЕЦБ одобрил меры помощи для выживания греческой банковской системы. "Будущее сейчас должно видеться как решительные шаги по дальнейшей интеграции", - добавил он.

ЕЦБ уверен, что Греция теперь сможет выплатить долг банку до 20 июля, заявил вчера на пресс-конференции Марио Драги. "По выплатам 20 июля. Имеющаяся информация позволяет сказать, что нам поступят выплаты, как и в МВФ", - сказал Драги.

Что касается решения оставить процентные ставки на прежнем уровне и увеличить программу помощи греческим банкам ELA, Драги сказал, что все-таки за стабильность системы все еще отвечает регулятор. Он отметил, что QE будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты необходимые уровни по инфляции. "Наша программа покупки активов продолжится до сентября 2016 года или до тех пор, пока мы не отметим устойчивого улучшения показателя инфляции, который будет соответствовать нашей установке дойти до уровня инфляции чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе", - заявил Марио Драги. Он также отметил, что темпы роста потребительских цен в еврозоне были на минимуме в начале года и будут расти во втором полугодии, в 2016 и 2017 годах — в основном благодаря остановившемуся падению нефтяных котировок.

ЕЦБ вчера принял решение повысить объем средств, предоставляемых греческим банкам в рамках программы экстренного предоставления ликвидности на 900 млн евро. "ЕЦБ исходит из того, что Греция продолжает оставаться членом валютного блока", - сказал глава регулятора. По мнению банка, ситуация сейчас настолько изменилась, что ЕЦБ посчитал возможным увеличить лимит финансовой поддержки банков Греции. "Нет сомнений в том, что долговая нагрузка на Грецию должна быть облегчена, - заявил Драги. - Вопрос только в том, как это сделать, оставаясь в рамках существующих правовых норм".