Дайджест 29 июня - 3 июля: Греферендум и Гризис, а также почему Греция уронила не евро, а рубль
Аналитика и прогнозы

Дайджест 29 июня - 3 июля: Греферендум и Гризис, а также почему Греция уронила не евро, а рубль

3 июля 2015, 11:10
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Как греческие волнения сказываются на российских рынках и какая валюта ожидает Грецию после Греферендума.

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