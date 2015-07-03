Дайджест 29 июня - 3 июля: Греферендум и Гризис, а также почему Греция уронила не евро, а рубль

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Как греческие волнения сказываются на российских рынках и какая валюта ожидает Грецию после Греферендума.
- BBC Russian: Глава Еврогруппы: "нет" на референдуме грекам не поможет
- Euronews: Референдум в Греции: мнения экспертов
- Вести Экономика: Янис Варуфакис: 6 причин сказать "нет"
- Investing.com: Судьбу рубля определит Греция
- Forbes: Греческая угроза: что будет с российской экономикой и рублем
- Коммерсант: Греция уронила не евро, а рубль
- RBC Quote: Grand Capital: Греческие проблемы негативно влияют на динамику рубля
- MQL5 Blogs: Греция и валюта: пять возможных сценариев
- MQL5 Blogs: Подумайте дважды, прежде чем сбрасывать свои акции из-за Греции
- BBC Russian: Возврат к драхме: как Греция напечатает новые деньги?
- Вести Экономика: Число сторонников финпомощи в Греции растет
- Сноб: Владислав Иноземцев: Россия и Греция. Товарищи по безумию
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- РБК: Дорогие деньги: почему России трудно вырастить своих инвесторов
- Вести Экономика: 29 июня – худший день для хедж-фондов с 2007 года
- Коммерсант: Тратить команды не было. Социальные расходы сжимаются в ожидании бюджета
- Вести Экономика: Пенсии и медицина - основа сокращения расходов РФ
- Вести Экономика: Правительство ищет возможность оптимизации бюджета
- Вести Экономика: Силуанов: необходимо пополнять Резервный фонд
- РБК: Падение ключевых отраслей российской экономики обновило 6-летний рекорд
- Forbes: Ритейлеры попросили отклонить поправки в закон о торговле
- Вести Экономика: Виноделы России попросили запретить ввоз вина из ЕС
- РБК: Россияне поверили в окончание кризиса
- РБК: ЦБ заставил банки снизить ставки по потребительским кредитам
- Новая Газета: Они написали убийство. Следственный комитет «вступился» за Россию, проигравшую суды ЮКОСу, и возобновил давно заглохшее уголовное дело
Новости валютного, сырьевого и фондового рынков, прогнозы, аналитика
- Investing.com: Греция-нефть-рубль
- Коммерсант: Все рубли на выплату внешнего долга
- Deustche Welle: Новый виток кризиса вокруг Греции не привел к обвалу евро
- Вести Экономика: Международные резервы РФ сократились на $2,6 млрд
- MQL5 Blogs: К 2030 году Саудовская Аравия станет импортером нефти?
- Вести Экономика: Глава Shell: ОПЕК загнала в тупик сланцевый бум США
- Вести Экономика: Число буровых вышек в США выросло впервые с 2014 г.
- MQL5 Blogs: Годовой обзор по золоту — только самое интересное
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Коммерсант: "Российское право и реалии понятнее для среднего и малого бизнеса"
- Коммерсант: Чистка продолжается. ЦБ лишил лицензии еще четыре банка
- Вести Экономика: СМИ: сумма неустойки по "Мистралям" согласована
- Коммерсант: Из интернет-магазинов качают права. Роспотребнадзор предлагает блокировать онлайн-ритейлеров
- BBC Russian: Может ли Apple победить Spotify?
- Forbes: Шашечки или рынок: кому мешает Uber
- Forbes: Игра в шашечки: как вызов такси стал самым конкурентным онлайн-бизнесом
- Forbes: BP заплатит рекордный штраф в $18,7 млрд за аварию в Мексиканском заливе
- Forbes: Самые высокооплачиваемые женщины-знаменитости: рейтинг Forbes
Главное в мире
- Коммерсант: В Донбассе самопровозгласились выборы. Украина и непризнанные республики вновь обменялись обвинениями
- Вести Экономика: ЕЦБ расширил программу QE
- Коммерсант: Чем страшна Греция для туриста. Банкиры и туроператоры говорят об отсутствии проблем
- РБК: Сиртаки для ЕС: так ли страшен греческий дефолт?
- Euronews: Франция: акции протеста в поддержку правительства Греции
- РБК: «Американская Греция» спаслась от дефолта в последний момент
- Коммерсант: Венесуэла ищет общий язык с США. Каракас и Вашингтон готовятся к нормализации отношений
- Euronews: Перу: саммит стран Тихоокеанского альянса
- Deutsche Welle: Китай ратифицировал соглашение о Новом банке развития БРИКС
- Xinhua: HSBC: в июне деловая активность в секторе услуг Китая замедлилась
- Xinhua: Эксклюзив: Китай готовится к масштабным преобразованиям в экономике -- эксперт ИМЭМО РАН
- Вести Экономика: Bloomberg: Китай осторожен в отношениях с Россией
- Euronews: Дубай хочет отмены санкций против Ирана
- Вести Экономика: Бразилия: крупные банки манипулируют валютным рынком