Подумайте дважды, прежде чем сбрасывать свои акции из-за Греции

Когда в мире происходят какие-то большие потрясения, великолепный пример — греческая экономика, многие инвесторы выводят свои деньги с рынка. Но они, как правило, в конечном итоге сожалеют об этом. А вот знающие инвесторы используют подобные ситуации, чтобы «зачерпнуть» побольше акций со скидкой.

Просто посмотрите на историю. S&P Capital IQ анализирует последние 70 лет рыночных потрясений - в том числе Flash Crash и террористическое нападение 11 сентября — и показывает, что фондовый рынок США имеет сноровку «выветривать» большинство бурь, которые встречаются на пути. В среднем S&P 500 падает в день после шока на 2,4%. Это довольно близко к тому, что произошло в понедельник, когда рынок упал более чем на 2% в ответ на отказ Греции пойти на новую антикризисную сделку со своими кредиторами.

Но рынок так же быстро восстанавливается: на самом деле, S&P 500 восстановил все упущенное за 14 дней. Это довольно обнадеживающий факт для тех, кто беспокоится о том, как греческий дефолт или выход из еврозоны может повлиять на их инвестпортфели. "Как показала история, предыдущие потрясения рынка, как правило, давали лучшие возможности купить, чем избавиться", - говорит Сэм Стовал, главный инвестиционный стратег S&P Capital IQ.

Греция - другой Lehman?

Конечно, нет никакой гарантии, что история не повторится в этот раз. Крах Lehman Brothers в 2008 году показывает, как инвесторы и мировые лидеры могут недооценивать влияние одного события. S&P 500 упал на 4,7% после того, как Lehman объявил о банкротстве. Рынку потребовалось 285 дней, чтобы оправиться от этого падения. Тем не менее, эпопея о банкротстве не происходила в вакууме. Это произошло в разгар медвежьего рынка на фондовом рынке и страшнейшего экономического кризиса со времен Великой депрессии.

Покупка по дешевке

Стовал говорит, что потрясения, которые происходят во время бычьих рынков - как в настоящее время - как правило, быстро разрешаются. Это дает трейдерам удобный момент, чтобы получить дешевые акции. Это похоже на последний рыночный шок в США, который произошел в мае 2013 года. Падение "Taper Tantrum", чьи акции обвалились на 5,8% за месяц, так как инвесторы испугались признаков того, что ФРС даст обратный ход своей программе покупки облигаций. После этого дна S&P 500 вернулся обратно еще быстрее — всего спустя 17 дней.

Пока, конечно, американские акции и демонстрируют периодически отрицательное движение в ответ на греческую ситуацию, но инвесторы-то не такие глупые. К тому же, во вторник индексы США уже подросли. "Рынок выпустил пар, когда день закончился, но он был упорядоченным - не было никакой паники", - говорит Говард Сильверблат, старший аналитик индекса S&Р Dow Jones.

Это произошло потому, что Греция, как кажется многим, не представляет угрозы для мировой экономики, как было бы всего несколько лет назад. Большая часть долга Греции сейчас держится другими правительствами в Международном валютном фонде, а не другими банками. Это помогает сдерживать некоторые из осадков. Состояние Испании и Португалии также улучшилось, что делает побочный эффект еще менее вероятным. Это слабое утешение для людей в Греции, но со временем все пройдет, с облегчением говорят инвесторы, наблюдающие за ситуацией за рубежом. "В то время как ситуация нестабильная, проблемы Греции, кажется, угрожают гораздо меньше глобальной экономике и рынкам, чем самой греческой экономике", - считает Дэвид Келли, главный глобальный стратег в JPMorgan.