К 2030 году Саудовская Аравия станет импортером нефти?

Саудовская Аравия готова побить рекорды по добыче нефти этим летом, поскольку внутренние потребности в энергии возросли. Это традиционно происходит в летние месяцы, к тому же 18 июня начался священный месяц Рамадан. Сейчас мусульманские семьи ведут преимущественно ночной образ жизни (днем в Рамадан правоверным нельзя ни пить, ни есть, поэтому все приемы пищи переносятся на ночь, равно как и большая часть жизненной активности). Поэтому потребление энергии на освещение и кондиционирование возрастает, да так, что энергосистема не всегда справляется с нагрузкой. В Рамадан отключение энергии в Саудовской Аравии — обычное дело.

В мае в королевстве производилось 10,3 млн баррелей в день. Наблюдатели говорят, добыча может возрасти до 11 млн баррелей именно этим летом, аномально жарким.

За последние три года внутренний спрос на энергию в Саудовской Аравии вырос на 8% за счет роста населения и реализации новых масштабных проектов. Более 25% нефти, производящейся в стране, потребляется на внутреннем рынке, и цифра эта возрастает в летние периоды. Это почти вдвое больше того, что потребляло королевство в начале прошлого десятилетия.

Такими темпами Саудовская Аравия может начать импортировать нефть из-за границы уже к 2030 году. Казалось бы, это немыслимая перспектива для одного из главных нефтяных государств планеты. Халид аль-Фалих, нынешний председатель государственной нефтяной компании королевства, Saudi Aramco, еще в 2011 году заявлял, что если не замедлить внутреннее потребление энергии, оно возрастет до 8,2 млн баррелей к 2030 году.

Другие аналитики сомневаются в том, что саудитам когда-нибудь потребуется импорт нефти. Но в стране, где энергопитание большинства домов и предприятий строится на нефти, а галлон бензина стоит меньше, чем бутылка воды, экспорт нефти может оказаться под большим давлением. Королевству потребуется добывать больше тяжелой нефти, а это потребует больше инвестиций.

В июле 2014 года, на который пришлась большая часть прошлогоднего Рамадана, Саудовская Аравия потребила на электроэнергию почти 900 тысяч баррелей нефти. Это на 62% выше, чем в среднем по году. Всего внутреннее потребление саудовской нефти в 2014 году было на 14% выше, чем в 2013.

Постоянно растущие внутренние потребности могут стать важным фактором для экономики страны. Сейчас нефть стоит на 40% ниже, чем во время максимумов 2014 года. Рынок наводнила американская нефть, и это заметно снизило эффективность мер, которыми раньше пользовалась Саудовская Аравия для регуляции цен на мировых площадках.

Всё это беспрецедентно увеличило важность бесперебойного экспорта для Саудовской Аравии. Наращивается производство, идет борьба за долю рынка — нужно продолжать наполнять казну, которая на 90% зависит от нефтяных доходов. Чтобы не отстать от привычного темпа, страна должна будет производить больше сырья. Иначе придется сократить экспорт.

Согласно расчетам Deutsche Bank, королевству нужна цена $106 за баррель, чтобы сбалансировать бюджет. Сегодня Brent стоит $63,05 за баррель.

Другие ближневосточные страны сталкиваются с аналогичным ростом энергетических потребностей в летнее время, но многие из них уже перевели свою энергосистему на природный газ. Саудовская Аравия — крупнейший в мире потребитель нефти для выработки электроэнергии.

Официальные лица королевства неоднократно предупреждали, что спрос на энергию увеличивается до критических уровней, но планы королевства по выработке ядерной и солнечной энергии прогрессируют очень вяло. Один шаг, который правительство может сделать прямо сейчас — это ликвидировать субсидии для отечественных производителей энергии. За счет этих субсидий цены на бензин держатся на уровне 50 центов за галлон, а электроэнергия для потребителей стоит 1,3 цента за киловатт-час. Это намного ниже, чем в США или других развитых странах.

Саудовские чиновники говорили также и о наращивании добычи, но несколько новых проектов сейчас практически не развиваются. Вместо этого правительство пытается продвинуть среди населения идеи энергоэффективности и заявило цель сократить потребление энергии к 2030 году на 30%. Телевидение, радио, наружная реклама, этикетки на бытовой технике — в ход идет все. Новые стандарты эффективности для коммерческих зданий и промышленных предприятий, первые стандарты экономии топлива для автомобилей — всё это в перспективе должно спасти для страны миллионы баррелей нефти, но как это сработает в реальной жизни — можно пока только предполагать.