Индексы США упали к концу сессии из-за плохих отчетов по рынку труда

В четверг, 2 июля, фондовая Америка закрылась в красной зоне. Американские индексы упали после выхода отчетов по рынку труда США и на неопределенности итогов референдума в Греции в эти выходные. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Сегодня биржи США не работают, потому что День независимости (4 июля) выпал на субботу и выходной день перенесен на 3 июля.

Как выяснилось вчера, количество рабочих мест в экономике США в июне выросло на 223 тыс., тогда как прогнозы говорили о более значительном повышении - на 233 тыс. Заказы промышленных предприятий США в мае упали на 1%, а эксперты в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,5%. И, наконец, показатель апреля был пересмотрен в сторону ухудшения - до 0,7% вместо ранее объявленных 0,4%.

"Можно было подумать, что отчет по рынку труда приведет к ралли на рынке, но мы, похоже, падаем в пропасть Греции", - говорит управляющий директор Robert W.Baird & Co. Микель Антонелли. - Рынок не смог и не захотел найти твердое дно под ногами до референдума".

По итогам торгов вчера индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,16%, Standard & Poor's 500 снизился на 0,03%, а Nasdaq Composite за день опустился на 0,08%.

Акции Centene Corp., предоставляющей услуги страхования, упали по итогам торгов на 8%, когда компания объявила о покупке страховщика Health Net Inc. за $6,8 млрд наличными и акциями, включая долг объемом около $500 млн. На этой новости акции Health Net показали максимальный за два года рост — на 10%.

Вчера снизилась рыночная стоимость финансовых компаний, включая Regions Financial Corp. и KeyCorp - на 1,3%, Bank of America Corp. - на 1,1% и JPMorgan Chase & Co. - на 0,8%. Кроме того, упали акции медицинских страховщиков: UnitedHealth Group Inc. - на 1,3%, Aetna Inc. и Humana Inc. - более чем на 2,6%.

И, наконец, акции Tesla Motors Inc. выросли вчера на 4%, когда производитель электромобилей сообщил о значительном росте продаж.