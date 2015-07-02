Данные по рынку труда США неоднозначны. Доллар упал, Уолл-стрит растет

Вышли данные по рынку труда в США за июнь. Создано 223 000 рабочих мест, что в очередной раз подтвердило рост экономики по сравнению с I кварталом. Безработица снизилась до семилетнего минимума: с 5,5% до 5,3%. Тем не менее, расширение происходит не так быстро, как в середине 2014 года. Прогнозировался прирост на 230 000 рабочих мест.

Вышел и отчет по количеству первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю. Он разочаровал рынки. Цифра, по прогнозам, должна была снизиться на 1000, а оказалось, что количество заявок выросло на 10 000.

Отчет о занятости был опубликован сегодня, днем раньше, чем обычно: дело в том, что завтра американские рынки отдыхают в честь Дня Независимости США, 4 июля, празднование которого в этом году выпадает на субботу.

Рост зарплат остается медленным. Средняя почасовая заработная плата в июне не увеличилась и осталась в июне на уровне $24,95 в час. Рост в годовом выражении составил всего 2% (по сравнению с 2,3% в мае).

На этих новостях Уолл-стрит открылась с повышением: Dow Jones Industrial Average вырос к 16.50 мск на 0,25%; S&P 500 прибавил 0,23%; Nasdaq Composite увеличился на 0,15%. Фондовый рынок растет на надежде инвесторов на то, что ФРС не скоро поднимет ставку: представители регулятора не раз заявляли, что ФРС должна полностью убедиться в устойчивости восстановления экономики. Индекс доллара, соответственно, опустился на 0,19%.