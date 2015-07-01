Форекс роботы. Как выбрать брокера для советника.

Сейчас большую нишу при торговле на форексе и на биржах заняли автоматизированные торговые системы (роботы, советники, АТС), которые самостоятельно совершают торговые операции на финансовых рынках, следуя заданным параметрам и настройкам. Конечно, перспектива использования торгового робота, который бы сам прибыльно торговал, да и еще без вмешательства трейдера, очень заманчива. Но многие трейдеры еще даже не догадываются, какие проблемы могут возникнуть при использовании роботов.

По подсчетам экспертов, сегодня больше половины всех заключаемых сделок на форексе заключается с помощью торговых роботов. И все больше трейдеров задумываются над необходимостью разработки своих собственных стратегий для торговли роботами. И с развитием технологий, количество торговых роботов будет только расти, поэтому трейдеры всегда задаются вопросом -насколько же эффективен роботрейдинг, и стоит ли этим заниматься.

Для начала, необходимо разобраться, что же такое форекс советники.

Форекс советники - это автоматические роботизированные программы, созданные трейдерами путем программирования. Основная роль таких советников - это управление торговыми счетами, принцип работы которых основывается на выбранной трейдером стратегии без прямого участия самого трейдера. Такие советники могут полностью исключить трейдера от самого процесса торговли и прогнозирования рынков. Но такое бывает достаточно редко, обычно грамотные и успешные трейдеры контролируют и подправляют роботу таких программ.

Основная задача роботов это избавление трейдеров от рутинных, однотипных и повторяемых операций на финансовых рынках, освобождая таким образом трейдеру дополнительное время. АТС могут снимать такую важную стрессовую нагрузку с трейдера, которая в свою очередь может привести к допущению элементарных ошибок и сливу депозита. Нежелательные и «вредные» эмоции погубили очень много трейдеров.

Использование роботов в торговле на форекс можно назвать не только полезным, но и иногда и просто необходимым средством для управления торговым процессом. АТС могут прекрасно дополнять ручную торговлю трейдера. Но не стоит забывать, что успех в торговле форекс-роботом зависит от качества самой программы, от ее точности и скорости.

Я бы выделил следующие преимущества и достоинства торговли роботами:

1) Отпадает необходимость постоянно анализировать графики и ситуации на рынке, робот будет вести круглосуточный анализ и отслеживать торговые сигналы;

2) Отпадает проблемы связанные с эмоциями трейдера, сделка не зависит от человеческого фактора;

3) Появляется возможность заключать больше сделок, и соответственно увеличиваются возможные прибыли;

4) Не обязательно быть супер опытным трейдером, достаточно хоть немного разбираться в основах торговли;

5) Робот может торговать круглосуточно (кроме выходных);

6) Для торговли роботами не всегда необходимы значительные депозиты.

Для успешной торговли на форексе используя торгового робота, необходимо всего 2 вещи - качественная и прибыльная торговая программа и разрешение на торговлю роботами у брокера. На втором я бы хотел заострить ваше внимание.

Дело в том, что у многих ДЦ и брокеров существуют ограничения на использование советников и торговых роботов, либо условия торговли не подходят для такого типа трейдинга. Последствиями таких ограничений может быть невыплата заработанной прибыли, аннулирование сделок либо же вообще блокирование счета.

Многие ДЦ, мягко говоря, не поощряют алгоритмическую торговлю и скальпинг, и всеми возможными способами борются с «нарушителями». Так что, перед тем, как выбрать брокера для советника, стоит прояснить этот момент.

Конечно, ДЦ или брокер редко когда прописывает запреты на торговлю робота в регламенте, чаще всего это проявляется уже во время торговли. Способов для борьбы и контроля прибыльных советников у ДЦ великое множество, я перечислю те, с которыми встречался лично я и мои знакомые:

- Блокирование работы советника;

- Перенастройка прибыльного советника самим ДЦ (в МТ4 это делается очень даже просто);

- аннулирование сделок, ссылаясь на нерыночные котировки и прочую чепуху;

- Запрет конкретному человеку использовать торгового советника.

Причин для запрета автоматической торговли кухни могут придумать сколько угодно много.





Я думаю не нужно объяснять, почему ДЦ и кухни активно борются с прибыльными торговыми роботами. У брокеров же дела обстоят по-другому, так как они не состоят в конфликте интересов с клиентами, брокеры наоборот, всячески поощряют торговля советниками и роботами.

Как известно, в торговле на форексе принимают участие 3 стороны-Трейдер, Брокер и рынок. Если брокер не является кухней, и выводит сделки на рынок, то он прямо заинтересован в том, чтобы трейдеры торговали роботами. Причин существует несколько.

Во-первых, роботы обычно торгуют более сдержанно и стабильно, а как известно, чем дольше торгует трейдер, тем лучше для брокера;

Во вторых, АТС обычно заключают больше сделок, нежели трейдеры вручную. Им не нужно отдыхать, и они могут торговать круглосуточно. Их этого следует, что брокер получает больше комиссии и спредов, что тоже для него очень важно.

Так как не каждый брокер и ДЦ приветствует торговлю с помощью АТС, и часто может всячески мешать роботу торговать, то необходимо очень тщательно подбирать себе брокера, чтобы потом не было ни неприятностей, ни сюрпризов. Брокеры часто не указывают в регламенте как они относятся к скальперам и «алготрейдерам» (никто ведь не хочет признаваться в своей кухонности), поэтому существуют определенные критерии, как выбрать брокера, с которым не возникнет проблем при торговле. Вот основные с них:

1) У брокера не должно быть никаких ограничений на торговлю, вообще никаких, ни на объём сделки, ни на продолжительность «жизни» торговой позиции, ни на получаемый доход с одной сделки.

2) Высокая ликвидность(чем больше тем лучше).

3) Скорость исполнения ордеров не больше чем 400 мсек.

Исходя из своего опыта, могу сказать, что наиболее привлекательными и надежными брокерами для торговых роботов являются следующие компании:

-Dukascopy Bank ;

-Swissquote Bank;

- Pepperstone;

- ActiveTrades

Конечно, выбор брокера для АТС является сугубо индивидуальным, и во многом зависит от самой стратегии, которая заложена в советник, поэтому универсально брокера для всех подобрать практически невозможно.

В заключении хочу сказать, для того, чтобы подобрать себе наиболее подходящего брокера под своего робота/стратегию, необходимо получить личный опыт. Протестировать его на демо счете, открыть небольшой реальный счет, только таким образом можно «прочувствовать» и увидеть все плюсы и минусы того или иного брокера.