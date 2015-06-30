Золото дешевеет во вторник

Во вторник золото идет вниз, даже с учетом надвигающегося дефолта Греции. Восстанавливающийся доллар и признаки роста на европейских и азиатских фондовых рынках перевешивают страхи инвесторов. Индекс доллара вырос сегодня на 0,24%. К 13.34 мск августовский фьючерс на золото стоит $ 1 172,20 (-0,58% за сегодняшний день).

Многие эксперты считают это неожиданностью: уход инвесторов в актив-убежище не оправдался. Вполне возможно, что в котировки уже давно заложены опасения по Греции. Кто-то ждет, что цена на золото резко сдвинется после референдума, назначенного на воскресенье.

Несмотря на то, что драгоценные металлы обычно рассматриваются в качестве альтернативной инвестиции во времена финансовых и экономических неопределенностей, в убежища прячутся, как правило, ненадолго. Вчера подъему золота поспособствовала неразбериха и неопределенность в Европе, но более долгосрочное давление на него уже в течение многих месяцев оказывает перспектива подъема процентной ставки ФРС.

С точки зрения технического анализа, золото по-прежнему остается очень слабым и, вероятно, может протестировать уровень $1 163.