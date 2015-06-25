Китайские акции могут обвалиться на 50%. Рынок начинает паниковать

Пузырь на китайском фондовом рынке трещит и, скорее всего, акции могут упасть вдвое с текущих уровней, прогнозирует аналитик-стратег CNBC. Сравнительный индекс Shanghai Composite сегодня снизился на 3,44% - до отметки 4528,86, выдвигая на первый план хрупкое состояние фондового рынка, который снизился более чем на 13% на прошлой неделе. Но даже после коррекции китайский фондовый рынок находится выше, чем в прошлом году (вырос примерно на 40%) - рост вызвали мощные инвестиции от частных инвесторов и смягчение денежно-кредитной политики центробанка Китая.

"Мы осторожны с китайскими акциями, которые, как мы думаем, находятся в пузыре, а он лопается в режиме реального времени — здесь и сейчас", - говорит Стюарт Ричардсон, директор по инвестициям в RMG Wealth Management. Ричардсон уверен, что китайский рынок имел все признаки растущего пузыря, который поддерживался розничными инвесторами и оценками экономистов порой в более экстремальных тонах, чем были у технического сектора США в 2000 году, как раз перед тем, как цены резко упали.

"Мы видели некоторые ценовые «аварии» - 13%-ное падение основных индексов на прошлой неделе. Мы видели также и небольшой отскок и крупные распродажи. Китайские акции могут потерять половину стоимости от нынешних уровней", - сказал он.

Ричардсон также добавил, что сейчас начинается "опасное время" для китайских акций, потому что замедляется экономика и падают корпоративные прибыли. Экономика Китая выросла на 7% в течение первых трех месяцев 2015 года — это самые низкие темпы роста с 2009 года. "Если Китай делает то, что мы думаем, возможно, рынок упадет на 50%, а Гонконгские рынки получат очень сильный удар. Мы потому и избегаем эти рынки", - признается Ричардсон.