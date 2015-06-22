Видео: Макс Кайзер. Реальный мир и экономика становятся ненастоящими

В очередном выпуске «Обзора Макса Кайзера» - размышления о том, как реальная жизнь превращается в ненастоящую, виртуальную. Экономики — словно надувные замки в парке аттракционов, рынок недвижимости накачивают воздухом и мы постоянно слышим реальные истории о том, как люди падают и их уносит в этих надувных замках...

«Человечество на грани исчезновения!» – пророчит Макс Кайзер. Мир погружается в виртуальную реальность. Зашкаливает количество напечатанных денег, однако зарплаты не растут. На рынке надувается всё больше финансовых пузырей, появляются псевдокомпании, чья задача – хоть чем-то занять людей: сотрудники делают вид, что работают, как будто их компания настоящая. О причинах этого явления говорят ведущие программы и специалист по фондовым рынкам Митч Файерстайн.

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