Советы: 6 фокусных точек при покупке драгоценных металлов

Одно из важных финансовых решений, которые вы можете принять, — это диверсификация своих средств путем покупки драгоценных металлов. Предлагаю небольшой мануал по тому, какие подходы ведущие инвестиционные компании мира предлагают использовать при выборе «драгметаллического» актива. Есть шесть критериев, на которых нужно акцентировать внимание.

«Тактильность»

Вы можете найти множество производных инструментов от фьючерсных контрактов на золото и серебро. Но есть огромная разница между эфемерным металлом в виде контракта и физическим металлом — слитком, монетой — который можно потрогать. Только тогда, когда в вашем распоряжении находится физический кусок серебра или золота, вы можете быть уверенным в наличии твердого актива, свободного от риска.

Бережливость

При инвестировании в драгметаллы люди платят огромные премии за некоторые вещи, которые очень редко окупаются. Простые слитки в плане ликвидности зачастую укладывают на лопатки монеты, которые вам могут выдавать за редкие и модные. Лимитированные нумизматические редкости, редкая отделка и другие элементы, противопоставленные банальным золотым брусочкам, могут оставить вас по факту с меньшим количеством драгоценного металла, чем вы могли бы купить на те же деньги. А во время финансового кризиса все «благородство» ваших монет может исчезнуть — важным будет только их фактический вес. И тогда стоимость ваших инвестиций будет измеряться лишь тем, сколько унций металла вы смогли приобрести.

Применимость

У этой медали есть и другая сторона. Идея получить максимальное количество металла за ваши доллары — хорошая, но не до такой степени, чтобы отметать соображения практичности. Абсолютно «непремиальные» продукты — крупные бруски, с которыми невозможно что-то сделать, кроме как сунуть в сейф и радоваться их наличию — менее применимы в реальной жизни, чем, к примеру, вещи меньших размеров. Это могут быть небольшие куски физического золота — золотые монеты; самородки; слитки в пол-унции, четверть или треть унции, в одну десятую часть унции; ювелирные изделия, в конце концов. Вы сможете использовать их как угодно — обменивать по бартеру, гордиться их наличием, торговать ими, дарить. По сути, это своеобразная «диверсификация второго уровня»: ваши золотые активы не сосредоточены в одном месте, вы имеете свободу распоряжаться ими более вольно и по-разному.

Ликвидность

Спотовое золото и серебро торгуются повсеместно, и их стоимость признается в глобальном масштабе. Авторитетные дилеры покупают самые распространенные монеты и слитки, наиболее близкие к спотовой цене. Исключение составляют нумизматические монеты ограниченного выпуска (чья ценность субъективна и может заключать огромный спред между спросом и предложением) и серебряные слитки весом в 1000 унций (которые требуют анализа, прежде чем могут быть повторно проданы). Платина и палладий занимают небольшую долю на розничном рынке драгметаллов, и следовательно, менее ликвидны, чем золото и серебро. Их можно торговать преимущественно через крупных национальных дилеров, работающих с ними.

Чистота

В большинстве случаев, розничные покупатели практически не имеют дело с чистотой. Более того, наиболее чистые монеты не всегда имеют большую ценность, чем аналогичные монеты с примесями. Некоторые золотые монеты — например, американский орел — сплавляются с базовыми металлами для прочности. Но все они содержат одинаковое количество золота 999,9 пробы — просто их конечный вес может варьироваться. Есть определенные требования по чистоте для физических драгоценных металлов, которые включаются в международный товарооборот.

Прибыльность

Все спотовые покупки предполагают возможность получить прибыль от роста цен на металлы. Некоторые продукты предлагают возможность дополнительной прибыли за счет премиальных возможностей. Например, премии по историческим монетам лимитированного выпуска (к примеру, 25-центовики из 90%-ного серебра) растут вместе со спросом на эти монеты. Некоторые современные монеты ограниченного выпуска тоже с течением времени могут приобрести коллекционную ценность. Тем не менее, многие инвестфонды предлагают сосредоточиться при покупке на монетах с низкой премией. Когда премия поднимается, можно рассматривать вопрос об их продаже и использовании полученной прибыли для покупки большего количества драгметалла с более низкой премией, и так далее.