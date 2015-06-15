Как выбрать форекс брокера. Как отличить кухню от нормального брокера.

Сейчас вопрос выбора надежного брокера стал как нельзя более важным, чем когда либо . Это, в первую очередь, связано с текущем экономической и геополитической ситуацией. Как следствие, сегодня мы можем видеть банкротства многих ДЦ и брокеров. Кто то просто пропадает с деньгами клиентов ( может на фоне предстоящего кризиса резко подешевела недвижимость заморская?), кто то просто по честному банкротится.

Примеров даже больше чем достаточно, и самое интересное, что пропадают одни из самых известных на просторах СНГ компании. Никто не может гарантировать, что та же участь не постигнет и других наших ДЦ и брокеров. Даже по инету уже ходит слух, что сам Телетрейд может обанкротится. Если и ТТ уйдет, тогда все окажутся в опасности, так как это одна из самых стойких кухонь в СНГ.

Единственное, что может радовать в такой ситуации, это то, что банкротятся и пропадают в большинстве случаев одни кухни, и таким образом рынок брокеров в СНГ немного оздоравливается. Но все равно, еще рано говорить о том, что кухни скоро вымрут окончательно, некоторые переквалифицируются в полукухни (выводят часть больших позиций на рынок).

Прежде чем работать на рынке форекс, нужно понимать, что такое форекс и через кого мы торгуем. Есть 2 варианта торговли на форексе - через Дилинговый центр, или через ECN (STP) брокера. Это принципиально разные вещи, хотя многие до сих пор еще даже не слышали об ECN, или не изучали этот вопрос. Начнем с ДЦ, самых известных и популярных среди трейдеров компаний на рынке СНГ.

Дилинговый Центр - это компания, которая предоставляет своим клиентам поток котировок и принимает ставки на их дальнейшее изменение. По принципу своей работы, ДЦ очень схожи с букмекерскими конторами, с той лишь разницей, что в отличие от последних, ДЦ обязаны принимать ставки клиента в любой момент времени (кроме выходных дней). И точно так же, по требованию клиента моментально их закрывать.

По сути, ДЦ - не имеет к рынку совершенно никакого отношения, они только имитируют его ,работая в так называемой «околорыночном» бизнесе. Работа с ДЦ - это двустороннее соглашение, согласно которому, одной из сторон является клиент, а второй - ДЦ. Логично, что результат каждой клиентской сделки прямым образом отражается на обоих участниках: если клиент выиграл - ДЦ потерял, если потерял клиент - выиграл ДЦ, поэтому, ДЦ прямо заинтересован в проигрыше клиента.

Существенным минусом ДЦ является то, что при таком соглашении, ДЦ является не только одной из сторон, но также и арбитром, со всеми последствиями. Из этого следует, что торговля в ДЦ это игра на чужом поле, по чужим правилам, за соблюдением которых опять же следить сам ДЦ. Согласитесь, что это не очень хорошо, учитывая тот факт, что они заинтересованы в сливе вашего депозита.

Дилинговые центры живут исключительно со сливов клиентов, за деньги от обучения и разнообразных курсов. Иных источников дохода у них нет. Конечно, львиная доля прибыли они получает с трейдеров, которые тем или иным образом слили свои средства. Их этих же денег, они выплачивают часть тем, кто сумел заработать( в лучшем случае выплачивают, известны и другие случаи).

Я думаю, что все понимают, что ДЦ не очень любят тех, кто зарабатывает да и еще выводит свои деньги, для таких случаем есть следующие уловки:

1) Просто не выплачивают прибыль клиенту , ссылаясь на нарушении им условий оферты.

2) Реквоты .

3) Огромные проскальзывания . Практически не известны случаи, что проскальзывание было в пользу трейдеров, я видел такое только пару раз за всю истории своей работы. Отрицательные встречаются куда чаще. Бороться с проскальзываниями бесполезно, только менять брокера.

4) Сбор стопов . Так как зачастую никаких поставщиков котировок у ДЦ нету ( хоть они и говорят что есть, правда практически никто не осмеливается их называть, думаю понятно почему) то они со спокойной душой могут немного эти котировки подрисовывать, двигать их в нужном им направлении, чтобы сбывать стопы. Доказать подобные манипуляции со стороны ДЦ невозможно, так как они ссылаются на своих мифических поставщиков ликвидности, а сравнивать котировки 2 разных ДЦ бессмысленно, так как нет «эталонных котировок» .

5) Шпильки (Нерыночные котировки). Это выброс, может быть от 10 и до 100 стандартных пунктов. Таким образом, тоже можно сбивать стопы и обнулять баланс.





Если ДЦ признает это нерыночной котировкой, то все потери (и прибыли) они аннулируют, но опять же, что считать рыночной и нерыночной котировкой решает сам ДЦ.

Сейчас можно найти сотни случаев, когда ДЦ обманывали своих клиентов, не выплачивали их прибыли и депозиты, аннулировали счета, открывали позиции без ведома клиента. Им ничего не мешает это делать, а самое интересно, что доказать что то практически нереально, а и судится особого смысла нет, так как большинство компаний открыто в офшорах, или полу офшорных странах. Согласно договору вы сможете обратиться с проблемой в суд той страны, которая указана в договоре, или которая выдавала лицензию брокеру, а как известно судовые издержки в этих странах очень высоки, например если брокер зарегистрированным на Британских Виргинских островах и нужно получить Заключение по английскому праву, придется выложить от $7000 до $10 000 долларов.

С другой стороны, в странах СНГ сейчас есть все условия для того, чтобы брокеры и ДЦ обманывали своих клиентов, чем многие и пользуются. В первую очередь это законодательная вседозволенность для подобного рода компаний, и, по сути, они могут делать все, что угодно. Ведь до сих пор нет практически никаких регулирующих органов, которые бы следили за деятельностью форекс компаний, и государству, к сожалению, нет никакого до этого дела, дальше разговоров дело не заходит.

Да, можно сказать, что существуют такие органы как КРОУФР или РАУФР, но если взглянуть ближе, то эти организации основаны крупными ДЦ. И никаких юридических рычагов они не имеют.

Также стоит понимать, что не все ДЦ откровенные и наглые кухни, есть относительно честные, которые не особо вставляют палки в колеса, также существуют так называемые «полу-кухни», это ДЦ, которые могут выводить часть сделок на рынок.

По другую сторону баррикады стоят брокеры, а именно брокеры, которые работают по системе ECN(STP ).

Брокер - это посредник в сделке, работающий за комиссионные. Брокера, как посредника, не интересует итоговый результат сделки, свою комиссию он получит в любом случае. Брокер работает для себя лично, а ДЦ работает против клиента, являясь его контрагентом.

Большинство брокеров работают по системе ECN.

ECN (Electronic Communication Network) является способом автоматической организации торговли финансовыми инструментами при котором несколько источников ликвидности (Банки) подключены к одной электронной системе, производя через нее операции по купле и продаже.

По сути, легендарный «межбанк» во многом состоит именно из ECN. Бытует мнение, что для того чтобы вашу сделку вывели на межбанк, нужно иметь большой депозит. Но это не так, современное развитие технологий позволяет выводят на межбанк любую позицию, начиная от 0,01 лота, так что с уверенностью можно сказать, что реальная торговля с выводом сделок теперь доступна любому “смертному”, у которого конечно, есть 100 долларов.

ECN брокеры автоматически выводят все сделки на контрагента (например банк) который выставил лучшее ценовое предложение. В отличии от ДЦ, брокеры зарабатывают только комиссию, которую вы платите при открытии позиции, и поэтому он не находится в конфликте интересов с трейдером. Это и есть основное преимущество ECN брокеров, они заинтересованы в том, чтобы Вы зарабатывали, увеличивали объем операций и приносили им больше комиссии.

Существуют определенные признаки настоящего ECN брокера:

1. Доступ к известным ECN площадкам (Currenex, LavaFX, 360T, IntegralFX)

2. Наличие Level II(стакан цен) и возможность видеть выставленные другими участниками limit ордера.

3. Отсутствуют фиксированные спреды (на реальном рынке их просто не существует)

4. Нет никаких ограничений на скальпинг, пипсовку, на время «жизни» ордера.

5. Отсутствие реквотов (реквоты тоже удел только ДЦ).

6. Обычно брокер предоставляет несколько торговых платформ на выбор помимо МТ4.

У ECN брокеров спред обычно уже нежели в ДЦ, но у них также может присутствовать фиксированная комиссия за проторгованные объем.

Назревает вопрос, так как же все-таки выбрать форекс брокера?

Чтобы не попасть на кухню, и не быть обманутым очередным ДЦ/брокером, я вижу только один вариант: работать с надежными, лицензированными и контролируемыми брокерами (а лучше вообще с банками). Они должны быть зарегистрированы в странах с жестким финансовым контролем и мониторингом ( Великобритания, Швейцария, США, Япония, Германия, Австралия). В таких случаях, деньги клиентов страхуются банками, с государственной гарантией возврата денег при форс-мажорных обстоятельствах.

Чтобы не столкнутся с откровенной кухней, можно использовать определенные критерии выбора брокеров, я их составлял в процессе приобретенного опыта в торговле на форекс, и все лично проверял. Я проанализировал и изучил более 20 брокеров из разных стран и создал критерии, по которым можно их оценить.





1. Брокер не должен быть СНГ-шным либо оффшорным. Если главный офис находиться в пределах СНГ, либо в офшоре то лучше не работать с таким брокером, весь форекс бизнес в этих странах построен на привлечение клиента и отнимание у него депозита.

2. Брокер должен быть регулируемый, да в такой стране, где нельзя дать взятку регулятору и получить лицензию.

3. Фиксированный спред - табу, то есть спред должен быть только плавающий.

4. Не должно быть конфликта интересов между брокером и клиентом. К сожалению реалии таковы, что кухонным образом в России и Украине работают 90-95% брокеров.

5. Брокер должен быть белый – если компания ведет себя корректно, и по законодательству страны в которой она находиться то это плюс. Также компания не должна отмывать средства, иными словами единственный вариант пополнения счета, должен быть кредитная карточка либо банковский перевод. Исключаем вебмани, Qiwi, и другие обходные пути пополнения счета.

6. Брокер должен предоставлять какую либо еще платформу кроме МТ4. МТ4 изначально создавался для дилинговых центров.

7. Не должно быть ограничений на депозиты, на лоты, а также торговую стратегию.

8. Реквоты – понятие, которое должно навсегда исчезнуть с вашей жизни, если вы работаете с реальным брокером.

9. У каждого брокера должны быть свои поставщики ликвидности, но не все об этом говорят. Могу сказать сразу, те, кто скрывают своих поставщиков, вызывают у меня подозрение. Прозрачному, честному брокеру нет смысла скрывать эту информацию.

10. Работайте только с теми, кто на рынке уже более 5-7 лет. Так вы не купите кота в мешке.

Среди всего этого многообразия, даже опытному трейдеру сложно выбрать себе брокера, не то что новичку. Выбор брокера один из самых важных процессов в торговле на финансовых рынках, ведь каждый трейдер должен быть уверен в том, что Ваш брокер будет для вас не только помощников в валютных спекуляциях, но и также партнером. Да и уверенность в том, что с вашим депозитом ничего не случится, он не пропадет, что заработанные деньги вам выплатят без лишних вопросов и в срок, тоже не помешает.

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