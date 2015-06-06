Фондовый рынок США уже давно запоздал с коррекцией

Американский фондовый рынок уже 926 торговых дней не испытывал сильной коррекции, пишет Deutsche Bank. Это в два с лишним раза больше, чем обычно длится бычий рынок. Коррекция — снижение на фондовом рынке в течение короткого периода времени на 10 и больше процентов. В среднем ралли без коррекций длится 357 торговых дней, по данным анализа фондового рынка Deutsche Bank с 1950 года. Стратеги банка не готовы сказать, что коррекция неизбежна, но они присоединяются к другим экспертам, которые говорят: Остерегайтесь!



"Мы верим в вероятность пятипроцентного (и больше) падения этим летом", - сказано в докладе главного стратега по капиталу США Дэвида Бьянко. Акции выглядят очень дорогими, предупреждает эксперт, особенно с учетом признаков того, что американская экономика не поднимается в 2015 году, как многие надеялись. В конце концов, корпоративные продажи и доходы оказались разочаровывающими.

Бьянко указывает на три возможных повода для распродажи: Федеральная резервная система неверно выбирает сроки первого повышения ставки, доллар США становится слишком сильным или шалит рынок облигаций - к примеру, доходность американских 10-летних бондов очень быстро поднимается.

Усилия ФРС удержать процентные ставки на рекордно низком уровне в целях ускорения экономического роста тоже могут иметь неприятные последствия. "Мы знаем, что центральные банки хотят поддержать рынки и усилить к ним доверие, но и в этом сейчас есть свои риски, особенно в США", - предупреждают аналитики. Текущее ралли является третьим по длительности, которое идет без сильных коррекций. В середине 1990-х годов ралли растянулось даже больше чем на семь лет, прежде чем испытало коррекцию на 10%. То ралли закончилось в октябре 1997 года после «мини-аварии» в Азии, которая вызвала распродажи по всему миру.

Поскольку снова прошло больше трех с половиной лет без коррекции мощнее 10%, Deutsche Bank советует пересмотреть свой инвестпортфель. Решение - не выходить из акций. Вместо этого советуют не упустить возможность, чтобы купить новые во время провалов. Акции часто идут вверх после коррекции. Это не значит, что бычий рынок уже закончился.

Чтобы избежать волатильности, авторы рекомендуют отказаться от акций потребительских компаний с «усталыми» брендами или которые сталкиваются с жесткой конкуренцией и от производителей продуктов и промышленных товаров.

Ралли на фондовом рынке не умирает просто от старости, но история — это ценное руководство, и она напоминает нам, что коррекция может произойти скорее раньше, чем позже.