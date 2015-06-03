ФРС не поднимет ставки в сентябре - есть веские причины отложить это решение

Главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус заявил во вторник, что, согласно его прогнозу, Федеральная резервная система повысит процентные ставки в сентябре, хотя сейчас есть "убедительные" причины для американского регулятора подождать до 2016 года. "Наш прогноз остается таким: ФРС повысит ставки на сентябрьском заседании, но... эта версия уже висит на волоске", - сказал Хациус в обращении к клиентам. "Есть необходимость управления рисками, чтобы отложить старт", - сказал он.

В настоящее время стало слишком много неопределенных перспектив развития экономики и сложное состояние рынка труда, говорит Хациус. Хотя большую часть данных о слабости в первом квартале признали «ложными», значительный отскок не появляется непроизвольно. Тем не менее, эксперт отклонил несколько аргументов в пользу скорейшего подъема ставок. Он сказал, что не было никаких признаков того, что ФРС необходимо повысить ставки для борьбы с финансовой нестабильностью. Кроме того, процентная ставка остается пониженной, поэтому центральный банк не опасается оказаться «позади кривой» инфляции, говорит он.



Наконец, некоторые утверждают, что ФРС хотела бы сначала проверить механизм подъема ставок с нуля процентов. Но куда лучше заранее понять, как рост ставок будет влиять на рынок или вообще сделать программу обратного выкупа (в достаточно большом объеме), что приведет к росту краткосрочных ставок, когда придет время, говорит Хациус. В общем, эксперт пытается убедить всех, что регулятор вновь отложит решение о подъеме ставок еще на несколько совещаний.