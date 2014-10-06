Центробанк не хочет заниматься биткоинами

Буквально на днях сообщалось, что в Госдуме РФ рассматривают законопроект о запрете на использование виртуальных денег на территории России, и предположительное время его принятия - весна 2015 года. Об этом заявлял замминистра финансов Алексей Моисеев.

Сейчас выясняется, что «выявление операций с криптовалютами в Интернете и принятие решений по ним» не соответствует целям и функциям центробанка России. Банк об этом так и заявил, - мол, закон принимайте, мы поможем, но заниматься этим не будем. Такая новость появилась на портале РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ЦБ.



Как сообщает РИА, центробанк все-таки дал комментарии по поводу законопроекта, который подготовил Минфин. В нем министерство предлагает центробанку РФ регулировать денежные суррогаты, включая криптовалюты, а также выносить решения в отношении информации, которая позволит выпускать эти суррогаты и проводить операции с ними.

В пресс-службе регулятора поясняют: "Наделение Банка России такими полномочиями означает необходимость проведения постоянного мониторинга в Сети на предмет выявления противоправной деятельности, что не соответствует целям и функциям Банка России, предусмотренным федеральным законом о Центральном банке". И заниматься этим, по мнению ЦБ, должен кто-то другой. Однако центробанк подтвердил, что будет участвовать в доработке законопроекта.

Напомним, что в законопроекте Министерство финансов РФ предлагает наказывать штрафами за эмиссию виртуальных валют следующим образом: для физлиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей. За операции с денежными суррогатами также будет введен административный штраф: для граждан - в размере от 5 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.