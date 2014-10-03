За биткоины в России хотят ввести штрафы до 1 млн рублей

Министерство финансов придумало себе новое "развлечение" на несколько месяцев - министры хотят ввести штрафы в размере до 1 млн рублей за выпуск и использование виртуальных валют, распространение программного обеспечения для их эмиссии. Такие выводы делают эксперты на основе текста законопроекта. Пока уголовной ответственности за эти действия не предусматриваются, хотя первоначально были и такие предложения.

Сейчас в России запрещен выпуск денежных суррогатов, хотя ответственность за несоблюдение так и не установлена. Хуже того, в законах нет определения, что значит "денежные суррогаты", а значит, в их число можно причислить и виртуальные валюты, посчитали в Минфине. Законопроект, который подготовил Минфин, идентифицирует денежные суррогаты как другие денежные единицы, в том числе в электронном виде, которые используются в качестве средства платежа и обмена, либо конкретно не предусмотренные законом.

Разработчики законопроекта считают, виртуальные валюты привлекают внимание теневого сектора экономики, а благодаря анонимности владельцев эти «суррогаты» получили большую популярность при покупке нелегальных товаров и отмывании доходов. Про рискованность биткоинов мы неоднократно говорили в наших блогах ранее.

Итак, в своем законопроекте Минфин предлагает наказывать штрафами за эмиссию виртуальных валют следующим образом: для физлиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей. Примерно такой же порядок штрафов предлагают установить за создание и распространение программного обеспечения для выпуска виртуальных валют, а также умышленное распространение информации, позволяющей осуществлять их выпуск или проводить операции с ними. Не получается ли так, что даже новости писать нельзя будет про биткоины и различные их усовершенствования?

За операции с денежными суррогатами будет введен административный штраф: для граждан - в размере от 5 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Есть в документе законопроекта еще некоторые предложения. Например, предложение наделить центробанк РФ полномочиями составлять протоколы по случаям правонарушений, связанных с выпуском денежных суррогатов и операций с их использованием. А Минкомсвязи РФ в свою очередь будет (конечно, на основании судебного решения) блокировать информацию, обеспечивающую выпуск виртуальных валют и проведение операций с ними.

Напомним, что Банк России уже в начале 2014 года начал «работать» против биткоина и подобных виртуальных валют. Тогда он предостерегал граждан, юрлиц, кредитные организации от использования виртуальных валют (в том числе биткоинов) для обмена на товары, услуги или денежные средства в рублях и иностранной валюте. Что решат депутаты, посмотрим — не исключено, что им не понадобится много времени для принятия нового закона, благо, опыт такой интенсивной работы у них есть.