CNN-Money: китайские акции выросли более чем на 100%

Индекс Shenzhen Composite во вторник вырос на 3,6%, толкая прибыль в этом году выше, чем на 100%, и это с легкостью делает его самым эффективным фондовым рынком в мире. Акции в Шанхае и Гонконге также увеличились с начала года - на 20% и 52% соответственно. Такие цифры делают 3,3%-ный прирост S&P 500 в этом году совсем смешным.

В Шанхае и Гонконге на рынках преобладают государственные голубые фишки, тогда как в Шэньчжэне находится целый ряд небольших стартапов технологических, медиа и телекоммуникационных компаний. Такие успехи позволяют инвесторам погружаться в поток торгов для увеличения своих запасов на китайских рынках.

В пятницу Китай обнародовал план, который разрешает общие фонды с гонконгской биржей, которые будут впервые продавать на материковой части. Почти 1000 фондов хотят попасть в эту схему, которая позволит иностранным инвесторам быстро выкачивать прибыль из быстрорастущего сектора потребления Китая, - пишет Ларри Ху из Macquarie China в своей аналитической записке. Эта программа, наряду с аналогичной схемой, которую запустили в прошлом году, соединяющей рынки Гонконга и Шанхая, дает инвесторам еще больше каналов, чем когда-либо, чтобы делать финансовые вложения в Китай.

Сейчас появился настолько огромный интерес к рынку у инвесторов, что, по оценкам BNP Paribas, каждый рабочий день в Китае открывается около 170 тыс. новых торговых счетов - в 10 раз больше, чем раньше. Но в этом году китайские рынки довольно часто демонстрируют «шипы» на графиках, а экономический рост страны продолжает замедляться — в первом квартале ВВП подвалил к 7%, это худший уровень с прошлого финансового кризиса.

Инвесторы по-прежнему надеются, что Пекин будет спасать экономику. Центральный банк уже предпринял некоторые шаги, объявив снижение процентных ставок и снижение количества денег, которые должны банки держать в резерве — этот шаг был призван помочь экономике, освободив деньги для банковских кредитов. Экономисты ожидают, что правительство еще больше ослабит свою политику в ближайшее время.

Но многие вещи уже устремляются вверх. Недавние отчеты о деятельности заводов показали первые признаки восстановления, национальные цены на жилье продолжают сужаться, а последние данные показывают, что отток капитала существенно снизился. "Развитие экономики Китая в значительной степени идет в соответствии с нашими взглядами, что в первом квартале 2015 года был самый мрачный период, и все может быть лучше во втором квартале", - пишет Ларри Ху.