МВФ: курс юаня становится объективным

Намерения Китая сделать юань пятой резервной валютой в октябре этого года обретают выпуклые очертания. В сегодняшнем заявлении МВФ сказано: «Оценка юаня по его динамике за прошедший финансовый год привела курс к уровню, который уже нельзя считать заниженным. Мы считаем, что в течение двух — трех лет Китай достигнет эффективного плавающего обменного курса своей валюты».

За последний год юань вырос по отношению ко всем основным валютам, а главными неудачниками финансового года стали российский рубль и бразильский реал. Устойчивость обменного курса юаня на фоне перспективы подъема ставки ФРС США повышает привлекательность торговли китайской валютой. Сейчас распространенность юаня в мире постоянно растет, и уже в октябре МВФ рассмотрит вопрос о включении его в корзину специальных прав заимствования (проще говоря — в список мировых резервных валют). Китай продвигает свою валюту в качестве альтернативы доллару, доминирующему в современной торговой и финансовой системе.



Банни Лам, руководитель аналитического отдела в Agricultural Bank of China, говорит: «Это замечание МВФ — сигнал к тому, что юань «созрел» до стадии, когда его уже можно включить в корзину главных мировых валют. Но даже если китайская валюта станет резервной, ей еще очень далеко до того момента, когда она сможет действительно угрожать доллару».

В заявлении МВФ отмечается еще, что Китай должен обеспечить большую гибкость курса юаня, ограничить государственное вмешательство и избегать ситуаций чрезмерной волатильности.

С мнением МВФ не согласны США: на прошлой неделе секретарь Казначейства, Джейкоб Лью, заявил, что юань по-прежнему недооценен, хотя крупнейшая азиатская экономика и добилась прогресса в высвобождении обменного курса своей валюты. Потенциально США может наложить вето на включение юаня в список резервных валют: изменение состава корзины специальных прав заимствования требует поддержки 85% голосующих акций на исполнительном совете МВФ. У США есть 17% голосов.

Однако сегодня Маркус Родлауэр, заместитель директора миссии МВФ по Азиатско-Тихоокеанскому региону, отметил, что речь не идет о том, включат ли юань в заветный список. Речь идет только о том, когда это случится — сейчас или через пять лет, когда будет проводиться следующее рассмотрение корзины.

Эксперты согласны между собой в том, что комментарий МВФ имеет большую политическую важность, едва ли не сильнее, чем рыночные показатели.