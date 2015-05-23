Самое интересное из выступления Джанет Йеллен 22 мая

Вчера состоялось выступление главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которое всю неделю ждали участники рынка. Инвесторы услышали самое главное — ФРС готов поднять ставки в этом году, когда экономика страны оправится от «не очень удачного первого квартала». Йеллен сказала, что на это есть много причин, а сдерживающие рост факторы постепенно сходят на нет.

Если откладывать ужесточение денежно-кредитной политики до достижения целевых уровней инфляции и безработицы, то экономика может попросту «перегреться», говорит Джанет Йеллен. Она отметила, что прогнозы всегда непредсказуемы, а инфляция в стране пока еще на низком уровне. "Поэтому, если экономика продолжит улучшаться, как я ожидаю, я думаю, в какой-то момент в этом году будет уместно предпринять первый шаг по повышению целевого уровня ставок федерального фонда, а затем начать нормализацию денежно-кредитной политики», - сказала Йеллен.

Кроме того, в своей речи глава ФРС повторила свой прошлый тезис о том, что повышение ставок будет постепенным, а точное время повышения ставок будет зависеть от макроэкономической статистики.

Вчера были опубликованы данные, которые свидетельствуют о росте цен по всему спектру товаров, а это, по словам Эрика Грина, аналитика TD Securities, дает регулятору основания считать, что основные тенденции соответствуют ожиданиям. "По сути, инфляция не является препятствием для ужесточения политики", - считает Грин.

Бывшие и действующие чиновники ФРС говорят, что регулятору не нужно большого количества других свидетельств того, что экономика может выдержать небольшое повышение ставки к сентябрю, потому что рынок уже давно ждет этих действий. "Мы не видим значительных проблем с точки зрения занятости, и инфляция, видимо, пока находится под контролем, несмотря на замедление в первом квартале», - говорит Джеффри Фёрер, старший советник Федерального Резервного Банка Бостона.

"Меня бы не шокировало, если бы ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов в сентябре или декабре, чтобы посмотреть, что будет происходить", - сказал Алан Блиндер, бывший вице-президент ФРС, профессор экономики в Принстонском университете.

По данным опроса первичных дилеров, который проводил Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка, большинство участников рынка все еще ожидают повышения ставок в этом году, хотя ожидания сместились на сентябрь и декабрь. В феврале опрос показал, что почти треть респондентов ожидают повышения ставок в июне.