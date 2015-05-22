Китай готов ударить по долларовой системе уже в октябре этого года

Пожалуй, скоро настанет конец долларовой системе — Китай уверенно готовит свое «валютное оружие» в этой денежной войне. По словам экспертов, уже осенью этого года — в октябре — сокрушительный удар могут нанести по привычной многим резервной валюте.

Дело в том, что каждые пять лет Международный валютный фонд пересматривает состав корзины резервных валют, ориентируясь на состояние мировых экономик. В настоящее время в эту корзину входят американский доллар, британский фунт, японская иена и евро. Но 2015 год может войти в историю не только как очередной год пересмотра этой корзины, но и как год, когда в нее включат нового члена - китайский юань имеет огромные шансы попасть туда. Если это случится, то юань признают одной из самых надежных валют.

Конечно, американцы уже давно запаниковали по этому поводу и всячески пытаются помешать или даже заблокировать включение китайской валюты в число резервных. К примеру, секретарь Казначейства США Джек Лью недавно заявлял: "Китай не готов к статусу резервной валюты". Впрочем, других заявлений от него никто и не ждал. Но дело в том, что пока Америка наращивала самый большой в истории государственный долг, китайцы подсуетились и занимались чисто стратегическими вопросами — продвигали свою валюту примерно так, как это делали США в начале прошлого века.

Допустим, мы закроем глаза на мнения американских аналитиков, чиновников и других экспертов, которые вовсю кричат о том, что юань еще не готов стать резервной валютой, а посмотрим на то, какую работу проделали китайские власти, то станет понятно, почему глава КНР так уверенно заявил: доллар - продукт прошлого.

Смотрите хотя бы, что пишут в статье на портале Futuremoneytrends с заголовком "Валютные войны. Китай готовит кое-что серьезное": "Уже сейчас мы видим, как Россия и Китай стремительно накапливают золото. Китай стал крупнейшим в мире производителем и импортером золота, причем он не только аккумулирует максимальное количество металла, но и не позволяет ни одной унции покинуть свои хранилища. Китай готовится к какому-то большому сражению в валютных войнах. Мир устал и обеспокоен долларовой системой".

В далекие годы американская валюта была обеспечена золотом, что и помогло ей завоевать доверие на открытом рынке. Однако сейчас доллар ничем не подкреплен. А вот Китай, как известно, золото-то все потихоньку скупает. Но и это еще не все. Власти Китая настолько сильно засекретили информацию по своим золотым запасам, что даже самые крупные аналитики не в состоянии оценить их объемы: остается только гадать, ведь самый последний официальный отчет о размерах золотых запасов КНР опубликовала только в 2009 году. Но факт остается фактом — Китай все это время без остановки скупал все, что было возможно: выкупались целые золотые рудники, импортировались слитки из других стран, причем правительство даже не смотрело на ситуацию на финансовых рынках и не оценивало тренд.

Вот и выходит, что Китай к чему-то конкретно и серьезно готовится. Но при включении какой-либо валюты в состав корзины резервных валют страна должна будет раскрыть данные по золотым запасам — это значит, что Пекин скоро откроет завесу тайны. Есть вероятность, что китайцы сделают это раньше октября, чтобы доказать миру, что китайская валюта не только достойна стать резервной, но и намного надежнее, чем доллар.

В конце концов, перемены в мировой финансовой системе уже давно назревают, этого нельзя не замечать. И, судя по всему, Китай будет в этих изменениях как раз главным действующим лицом. А то, что страна опирается на актив, проверенный временем, хорошо подстраховывает ее — ведь золото всегда можно использовать в качестве платежного средства. Впрочем, количество экспертов, которые придерживаются этих мнений, с каждым днем становится больше.