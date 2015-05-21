Джордж Сорос не верит в рост S&P 500 и делает ставки на обвал рынка США

Вчера некоторые иностранные и российские СМИ сообщали, что фонд Джорджа Сороса Soros Fund Management удвоил свои ставки против индекса S&P 500. По мнению аналитиков фонда, американский рынок акций уже близок к обвалу, ведь об этом говорит все больше факторов, а скрывать это становится все сложнее.

Таким образом, журналисты узнали о том, что инвестиционная компания инвестора Сороса в IV квартале увеличила свои "медвежьи" позиции по ETF на S&P 500 сразу на 154%. Короткая позиция в таком случае дает возможность владельцу продать актив по установленной цене в течение ограниченного времени. Проще говоря, инвестор уверен, что стоимость актива будет падать. И вот из-за этих движений объем коротких позиций на этот актив вырос до $1,3 млрд с $470 млн, а значит, инвесторы попросту хеджируют свои риски.

Хотя вспомните, еще в январе Сорос говорил о рисках, идущих из Китая, постоянно сравнивая нынешнюю ситуацию с кризисом 2008 года. И поэтому увеличение "медвежьей" позиции можно рассматривать как подтверждение того, что инвестор ждет наступления еще одного кризиса и хочет вовремя от него защититься.

К слову, фонд Сороса - не единственный на рынке, кто боится обвала. Аналитики из Bank of America Merrill Lynch пишут, что доля американских компаний в портфелях крупных инвесторов в этом месяце упала до минимального уровня за последние 7 лет. Лишь 19% из всех продолжают сохранять позиции в акциях США, потому что считают их динамику "лучше рыночной".

Сейчас больше всего нервничают как раз конечные инвесторы — те клиенты, которые доверили свои сбережения компаниям и фондам. Впрочем, через некоторое время мы увидим, насколько был прав Сорос и другие инвесторы, когда говорили о будущем фондового рынка США.