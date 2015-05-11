Золото подешевело в ожидании решения греческого вопроса

В понедельник вечером стоимость фьючерсов на золото резко упала — в 18:25 мск они торговались на уровне $1179,30 (-0,81%), хотя прежде были в районе $1188-$1190 за тройскую унцию. Цена весь день колебалась на фоне укрепления курса доллара к основным мировым валютам, а также в ожидании новостей по переговорам Еврогруппы и Греции. Фьючерсы на серебро в это время упали на 0,78% — до $16,337 за унцию.

Сегодня в Брюсселе проходит очередная встреча Еврогруппы по вопросу долга Греции. Афины надеются, что на этой встрече будет сделан еще один шаг в разрешении финансового кризиса страны. Ожидания итогов встречи уже привели к снижению курса евро к доллару и росту индекса доллара. По состоянию на 18:21 мск пара EUR/USD упала до 1,1153 (-0,42%), а индекс доллара был на уровне 95,08.

"Золото продолжает торговаться в очень узких диапазонах, как и на прошлой неделе", — говорят аналитики Morgan Stanley.