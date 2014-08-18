В США - рекордный отток капитала

В июне в США зафиксирован рекордный отток частного капитала, когда Китай и Япония сократили запасы казначейских облигаций, а частные инвесторы начали распродавать гособлигации.

Как сообщает сегодня Министерство финансов США, общий отток долгосрочных ценных бумаг, а также краткосрочных активов, таких как банковские переводы, составил $153,5 млрд по сравнению с притоком капитала в $33,1 млрд в мае. Согласно отчету министерства финансов данные за июнь и продажа гособлигаций частными инвесторами на сумму $40,8 млрд в июне являются рекордно высокими.

“В самом начале июня была зафиксирована массовая распродажа казначейских облигаций, что напугало многих частных инвесторов”, - заявил Геннадий Голдберг, стратег TD Securities USA LLC в Нью-Йорке .

Согласно сегодняшнему отчету Министерства финансов США, китайские держатели американских ценных бумаг снизили свои вложения на $2,5 млрд до $1,27 трлн, а японские – на $600 млн до $1,22 трлн. Общая доля китайских и японских вложений в американские ценные бумаги сократилась с 2004 г. Согласно данным агентства Bloomberg она упала до 41,4% в июне с 50,9% в августе 2004 г.



Бельгийские вклады

Тем временем, согласно отчету, бельгийские вклады поднялись на $1,7 млрд в прошлом месяце и составили $364,1 млрд. В Бельгии находится Euroclear Bank SA, который предоставляет многим странам услуги расчета по ценным бумагам, поэтому Бельгия, вероятно, является депозитарным банком для многих стран, включая Китай, считает Джеффри Янг, стратег Nomura Holdings Inc.в Нью-Йорке.

Согласно отчету в июне частные инвесторы и правительства иностранных государств стали чистыми продавцами казначейских облигаций на сумму $20,8 млрд, что является самой высокой ежемесячной суммой чистых продаж в году.



Казна сократилась в июне на фоне улучшающихся экономически показателей и, согласно отчету за прошлый месяц, возникшей инфляционной тенденции в экономике страны. 17 июня Министерство труда США опубликовало данные, согласно которым индекс цен на потребительские товары в мае неожиданно вырос на 2,1%, что является самым высоким показателем с октября 2012 г.

Доходность облигаций начала падать, после того как глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен во время пресс-конференции 18 июня обозначила данные об инфляции как "неспокойные" и подчеркнула необходимость поддерживать экономику страны, стимулируя спрос на гособлигации. Этому предшествовало заседание, на котором политики оставили процентную ставку рефинансирования на нулевом уровне, на котором она держится с декабря 2008 г.



Доходность облигаций падает Согласно данным Bloomberg Bond Trader, на 11:01 в Нью-Йорке доходность 30-летних облигаций США упала на 7 базисных пунктов, или на 0,07 процентного пункта, до 3,12%.

Инвесторы казначейских облигаций потеряли 0,1% в июне по данным Bloomberg World Bond Indexes. Bloomberg U.S. Dollar Index, демонстрирующий отношение курса доллара к курсам 10 основных валют по параметрам ликвидности и товаропотока, показал падение на 0,7% в июне.