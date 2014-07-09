Золото растет во время азиатской сессии

В среду во время азиатской сессии выросли фьючерсы на золото — отмечают коллеги в подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex. Фьючерсы с поставкой на август торгуются сейчас на уровне $1.324,40 за тройскую унцию, поднявшись на 0,60%.

Скорее всего, золото найдет поддержку на $1.312,10 и сопротивление на $1.325,70.

Индекс доллара, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других основных валют, изменился на 0,01% и торгуется на уровне 80,24.

Индекс на серебро с поставкой в сентябре изменился на 0,74% и торгуется на уровне $21,168 за тройскую унцию, а индекс на медь с поставкой в сентябре изменился 0,09% и торгуется на уровне $3,259 за фунт.