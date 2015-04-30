Иена растет, доллар продолжает падать, евро обновил двухмесячные максимумы

В четверг иена растет к доллару после того, как Банк Японии не стал расширять показатели своего денежно-кредитного стимулирования. К 10.45 мск USDJPY стоит на уровне 118,93. Годовые темпы увеличения денежной базы в центробанке остаются на уровне 80 трлн иен в год за счет скупки гособлигаций и рисковых активов.

Сим Мо Сионг, форекс-стратег Bank of Singapur, говорит, что, вероятно, доллар останется на некоторое время в диапазоне 117 — 122 ¥. «На данном этапе мы не видим никаких очевидных катализаторов ослабления японской валюты», — отмечает он.



Вероятно, Банк Японии займет выжидательную позицию на некоторое время: в Японии наблюдается хоть и слабый, но все-таки рост экономики.

Тем временем доллар сдерживается разочаровывающими статистическими данными: экономика США почти стояла на месте на протяжении первого квартала. В своем заявлении представители ФРС вчера заявили, что экономический спад — временное явление, однако по-прежнему не планируют в ближайшее время увеличивать процентную ставку.

Вчера евро подпрыгнул до двухмесячного максимума против доллара и продолжает расти сегодня: EURUSD к 10.57 четверга находится на отметке 1,1219, чего не наблюдалось с 26 февраля. Это происходит как на фоне падения доллара, так и потому что страхи дефляции в Европе ослабли.

Масаси Мурата, валютный стратег-аналитик Brown Brothers Harriman (Токио) говорит: «Основываясь на фундаментальных данных, думаю, что этот отскок слишком сильный, и что это — возможность уходить в короткие позиции по евро».