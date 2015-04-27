Доллар начал понедельник с обороны

В понедельник инвесторы еще сильнее опасаются того, что ФРС отложит рост ключевой процентной ставки. Поэтому доллар начинает неделю с обороны. В то же время опасения по Греции надавили и на евро.

К 10.37 мск EURUSD стоит на отметке 1,0873, USDJPY торгуется на 119,17, а GBPUSD пришла к уровню 1,5172. «Я думаю, что будет продолжаться диапазонная торговля по доллару/иене с целью роста на 120 и поддержкой на 118», — говорит Канео Огино, руководитель Global-Info Co, валютно-исследовательской компании в Токио.



В четверг на этой неделе Банк Японии будет отчитываться за апрель, и аналитики ждут, что политика регулятора останется прежней, чтобы достичь целевой инфляции.

В США в пятницу вышла очередная порция разочаровывающей статистики: седьмой месяц подряд в марте снизились инвестиции в бизнес. Это укрепило мнение инвесторов о том, что повышение ставки ФРС будет отложено.

Слабые показатели экономики отправили индекс доллара к минимуму почти за три недели: 96,755. Сейчас значение индекса составляет 97,17. «Доллар США закончил неделю на неустойчивой ноте. Основной вопрос инвесторов — что будет, если разочаровывающая статистика США перевернет бычий тренд доллара и превратит его в медвежий», — пишет в своей записке для клиентов Марк Чендлер, глава отдела валютной стратегии в Brown Brothers Harriman (Нью-Йорк).

В свою очередь, на евро надавила встреча министров финансов еврозоны в Риге. Там было заявлено, что Афины не получат никакой помощи, пока не представят полного плана экономических реформ.