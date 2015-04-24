Западные компании не спешат уходить из России

Журналисты Reuters опубликовали любопытный материал. В нем оцениваются намерения транснациональных корпораций по поводу инвестирования в Россию. Выясняется любопытный факт: несмотря на то, что присутствие компаний в России снизилось, их долгосрочные планы вполне оптимистичные, а страна, оказывается, представляет собой крайне привлекательный рынок. Почитаем?

"Многие западные компании сократили свое присутствие в России, чтобы пережить кризис. Но они ждут удобного момента, чтобы вернуться. Корпорации ждут экономического подъема в России, потому что они теряют на нашем кризисе много денег.

Самый яркий пример компании, которая испугалась проблем — General Motors, которая почти полностью ушла из России, прекратив здесь продажи автомобилей эконом-сегмента (Opel и Chevrolet). Однако других серьезных «исходов» не произошло: другие корпорации по-прежнему планируют продолжать инвестиции.

Средние продажи мировых производителей в России, как ожидается, вырастут в этом году на 6 — 8% в рублевом выражении. «Для всех абсолютно ясно, что это большой рынок, на который мы вернемся через некоторое время», — говорит Александр Ивлев, управляющий партнер аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young (EY).

Конечно, ближайшие перспективы западных компаний в России тусклые. Расходы домохозяйств падают, и это плохие новости для транснациональных компаний. Они ориентируются на крупный потребительский рынок, на растущий средний класс, который как раз в настоящее время потуже затягивает пояса. Сокращают расходы и российские корпоративные клиенты.

Немецкая промышленная группа Siemens, производитель стиральных машин, холодильников и других не самых дешевых товаров наблюдает примерно половинный спад продаж в России. Об этом пишет сегодня немецкое издание Bild am Sonntag со ссылкой на исполнительного директора Джо Кезера. Тем не менее, компания уверяет что не строит никаких планов по уменьшению инвестиций в Россию.

«Шоколадные гиганты» Nestle и Mars тоже надеются следовать своим планам развития. «Мы делаем все от нас зависящее, чтобы продолжить развитие, несмотря на спад в российской экономике. Мы по-прежнему уверены в ее долгосрочных перспективах», — говорит генеральный директор Nestle в России Маурицио Парнелло.

Шведский мебельный гигант IKEA планирует к 2020 году инвестировать в Россию 2 млрд евро, расширив свою российскую сеть (в которой сейчас 14 магазинов) за счет городов с нереализованным потенциалом. «Наши планы не изменились», — сказал Конрад Грюсс, заместитель коммерческого директора IKEA в России. — «Людям в России нужно то же, что и людям в остальном мире: хорошая кухня, красивая ванная комната. Все хотят одного и того же».

CEEMEA Business Group — австрийская компания, исследующая деятельность транснациональных корпораций в регионе. Ее глава, Дэниел Торнли, заявил, что для среднего производителя вполне реален рост продаж в России на 6 — 8% в 2015 году (если не случится повторной эскалации украинского конфликта). Это сопоставимо с ростом на 12 — 18% два года назад. Если рубль останется стабильным в течение 2015 года (или вырастет, как это происходило до сих пор) — такие темпы роста в пересчете на доллары или евро «фактически делают Россию одним из лучших рынков в мире».

Большое значение российский рынок имеет и в силу своего огромного объема. Часто на него приходятся объемы, сопоставимые со всеми остальными странами Центральной и Восточной Европы, вместе взятыми (включая бывшие советские республики и Турцию). Результат — неплохие прибыли даже если продажи разочаруют, ведь цены здесь всегда были традиционно высокими. «Рыночная цена в России всегда относилась к премиум-сегменту в отношении многих других стран. Рентабельность тоже была высокая. Теперь эти значения понизятся», — говорит Торнли. — «Но даже если прибыль отойдет от максимумов — она все равно останется весьма ощутимой».

Да, сейчас инвестиции в Россию упали. Небанковские прямые иностранные вливания составили за I квартал 3,1 млрд долларов. Сравните с $10,5 млрд в 2014 и $36,6 млрд в 2015. Но предприятия просто выжидают. Впрочем, некоторые уже обнаружили, что санкции и ослабление рубля обеспечили новые возможности. Иностранные компании, например, собираются расширять свои локальные производства в России: лекарства, электроника, сельскохозяйственные продукты и мясо — все это требует сейчас импортозамещения. И это — настоящая золотая жила для крупного бизнеса, в том числе и иностранного. Например, датский фармацевтический гигант Novo Nordisk, крупнейший в мире производитель инсулина для страдающих диабетом, открыл в апреле свой первый завод в России — в Калуге. Инвестиции составили $100 млн."

Джейсон Буш, для Reuters. Перевод - MilkySun.





